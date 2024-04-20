"Какое-то неуважение". В Барнауле пожаловались на грязный троллейбус № 7

По словам местной жительницы, состояние электротранспорта "просто отвратительное"

20 апреля 2024, 16:59, ИА Амител

Троллейбус № 7 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на троллейбус № 7. Женщина проехалась в салоне и очень расстроилось качеством обслуживания.

"Состояние [троллейбуса] просто отвратительное. Какое-то неуважение людей, оплативших проезд, ведь такая грязь внутри и снаружи", – приводит слова горожанки телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Многие комментаторы при этом сочли жалобы женщины неубедительными и посоветовали ей пересаживаться на машину либо ходить пешком.

Также некоторые написали, что рассчитывать на большее при стоимости билета в 30 рублей – не стоит.