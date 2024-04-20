"Какое-то неуважение". В Барнауле пожаловались на грязный троллейбус № 7
По словам местной жительницы, состояние электротранспорта "просто отвратительное"
20 апреля 2024, 16:59, ИА Амител
Троллейбус № 7 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на троллейбус № 7. Женщина проехалась в салоне и очень расстроилось качеством обслуживания.
"Состояние [троллейбуса] просто отвратительное. Какое-то неуважение людей, оплативших проезд, ведь такая грязь внутри и снаружи", – приводит слова горожанки телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Многие комментаторы при этом сочли жалобы женщины неубедительными и посоветовали ей пересаживаться на машину либо ходить пешком.
Также некоторые написали, что рассчитывать на большее при стоимости билета в 30 рублей – не стоит.
17:28:05 20-04-2024
В молодости работал водителем троллейбуса. Так вот в троллейбусном депо (на Титова) слесаря, которые работали в канаве на ремонте потом залезали в грязной мазутной спецуре в салон и играли в карты на обеденном перерыве или садились в этой грязи на водительское сидение. У меня самого джинсы, которые тогда стоили целую зарплату были в мазуте. После них сидения были в мазуте- на замечания отвечали пассажиры вытрут. Много раз женщины жаловались за испорченную одежду. Или еще хлеще смазвали часто ломающиеся механизмы дверей салидолом и зачастую к этим дверям прикоснуться было опасно. Быдло оно и есть быдло.
17:41:31 20-04-2024
Редакция, можете погуглить про Воронежский трамвай в виде кота и тиснуть на эту тему статью. Заодно добавив что цена проезда 26 / 28 рублей безнал / нал
18:04:05 20-04-2024
Приходите и помойте, у нас самообслуживание
19:53:20 20-04-2024
Пассажир (18:04:05 20-04-2024) Приходите и помойте, у нас самообслуживание... А убежать успеете, болезные?
19:42:35 20-04-2024
Хотим или нет горэлектротранс медленно идёт ко дну...
21:48:20 20-04-2024
Гость (19:42:35 20-04-2024) Хотим или нет горэлектротранс медленно идёт ко дну...... ГЭТ валят на дно специалисты из городской администрации. По крайней мере лет 15 назад так и было. "Просьбы" о сокращении численности сотрудников поступали с завидной периодичностью...
14:38:00 21-04-2024
Гость (19:42:35 20-04-2024) Хотим или нет горэлектротранс медленно идёт ко дну...... Вместе с нами...
19:51:36 20-04-2024
Да вся трамвайка стоит уже не раком,а гораздо ниже,скоро будет 1-2 трамвая на маршрут,1 троллейбус...
20:32:34 20-04-2024
Общественный транспорт. Какие вы хотели персональные комфорты? У очередной истерики случилось очередное весеннее обострение. Как будто зимой троллейбус чище был или как будто она на нем первый раз ехала. Пусть лучше свое обострение устраняет...
07:25:15 21-04-2024
Гость (20:32:34 20-04-2024) Общественный транспорт. Какие вы хотели персональные комфорт... Позвольте отплатить вам монетой того же достоинства, что и ваша. Если у кого - то обострение , то у вас его и быть не может по причине того , что нравственное уродство - это свидетельство процесса разложения.
15:47:29 21-04-2024
Гость (07:25:15 21-04-2024) Позвольте отплатить вам монетой того же достоинства, что и в... Мы пробовали помыть, но троллейбус не влазит в автомойку.
21:41:05 20-04-2024
Врачи клятву Гиппократа не исполняют,что же говорить про троллейбус.
12:17:06 21-04-2024
Гость (21:41:05 20-04-2024) Врачи клятву Гиппократа не исполняют,что же говорить про тро... Они эту клятву уже давно и не дают.
23:27:14 20-04-2024
И не только в троллейбусах грязно. Ну ничего цену проезда повысили, теперь всё поменяется.
07:20:38 21-04-2024
Называть этот крик души инцидентом неправильно. Этот " инцидент" носит хронический и , судя по комментариям быдлочеловеков , неизлечимый характер. К чему ссылаться на низкую оплату , если эти скотовозы не обновлялись со времен царя Гороха и это должно осуществляться уж точно не за деньги граждан, собранные за проезд. Просто властям всех уровней наплевать на народ. Их представители не ездят в общественном транспорте и глаза их не видят очевидного.
Для определения состояния общественного транспорта трудно подобрать слово , ибо это касается уже не только технических характеристик ,а имеет прямое отношение к нравственно - этической составляющей данной проблемы . Это яркая и доказательная иллюстрация отношения руководства всех уровней к гражданам. Есть и идеологический аспект : столь " комфортная" среда обитания не предполагает толерантного , уважительного отношения к представителям местных властных структур. Увы...
Что касается тех , кто оправдывает подобное безобразие , то о них хорошо сказал Н.А.Некрасов : "Ой, мужик, мужик, ты грешнее всех, и за то тебе вечно маяться " . Только эти неудавшиеся образчики "homo sapiens" вряд ли поймут...
07:28:04 21-04-2024
Гость 1 (23:27:14 20-04-2024) И не только в троллейбусах грязно. Ну ничего цену проезда по... Вы оптимист или комик ?
11:23:16 21-04-2024
кадр из "1984"?
17:33:32 22-04-2024
Вчера надо было уехать с геофизики в центр. Время — почти семь вечера. Думаю, приду на остановку, на троллейбусе быстреньком покатаюсь. Ага, щяз! Открываю Яндекс-карты и что я вижу... следующий троллейбус по расписанию — в пять с хвостиком утра! Эээ... А народу ездить уже никуда не надо? Простоял минут пять и уехал на переполненном 32 пазике, те хотя бы насколько-то стабильно ходят...