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Какого числа будет День матери в 2023 году и как отмечают этот праздник?

Рассказываем, когда нужно поздравлять мам и что им принято дарить

23 ноября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Уже более двух десятков лет в России официально отмечают очень теплый и трогательный праздник – День матери. Все стараются, даже несмотря на работу, найти время для своей мамы, поздравить ее, крепко обнять и подарить подарок. Это особенный праздник для школ и детсадов, где дети устраивают для мам концерты.

Рассказываем, когда День матери в 2023 году, как появился этот праздник и что принято на него дарить.

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Когда День матери в 2023 году?

26 ноября. Это переходящий праздник, который принято отмечать в последнее воскресенье ноября.
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Что это за праздник?

Значение праздника очевидно и следует из его названия. Эта торжественная дата целиком и полностью посвящена всем мамам. В этот день принято поздравлять своих мам и благодарить их за то, что нас воспитали.
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Как День матери появился в России?

Официальный праздник появился в нашей стране в 1998-м. Тогда с инициативой установить торжественную дату выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В пояснительной записке отмечалось, что праздник должен подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека.
Впрочем, День матери отмечали и раньше, но неофициально. Считается, что впервые торжество провели в 1988-м. Инициатором выступила учитель из Баку. Коллеги поддержали педагога, и праздник стали отмечать во многих школах ежегодно.
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Как принято отмечать День матери?

Это теплый семейный праздник, который принято отмечать в кругу самых близких. Мамам дарят цветы и подарки, говорят искренние слова благодарности.
В школах и детских садах принято устраивать концерты. Дети заранее делают поделки и готовят номера, которыми затем радуют своих мам и бабушек, приглашенных на выступление.
В последнее время в России ежегодно проводят различные флешмобы с поздравлением мам. А еще к этой дате принято приурочивать вручение государственных наград за воспитание детей.
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Кого, кроме мамы, еще нужно поздравить с этим праздником?

Конечно, поздравить следует еще и бабушек. Впрочем, никаких ограничений нет вообще – на День матери принято поздравлять всех мам и беременных.
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Что принято дарить на День матери?

Никаких норм и ограничений нет. Это может быть просто букет цветов или что-нибудь из бытовой техники. Выбор зависит только от вас. Поверьте, мамам гораздо важнее ваше внимание, чем подарки.
Отец Фото pexelscom

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