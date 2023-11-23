Рассказываем, когда нужно поздравлять мам и что им принято дарить

23 ноября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Уже более двух десятков лет в России официально отмечают очень теплый и трогательный праздник – День матери. Все стараются, даже несмотря на работу, найти время для своей мамы, поздравить ее, крепко обнять и подарить подарок. Это особенный праздник для школ и детсадов, где дети устраивают для мам концерты.

Рассказываем, когда День матери в 2023 году, как появился этот праздник и что принято на него дарить.

1 Когда День матери в 2023 году? 26 ноября. Это переходящий праздник, который принято отмечать в последнее воскресенье ноября.

2 Что это за праздник? Значение праздника очевидно и следует из его названия. Эта торжественная дата целиком и полностью посвящена всем мамам. В этот день принято поздравлять своих мам и благодарить их за то, что нас воспитали.

3 Как День матери появился в России? Официальный праздник появился в нашей стране в 1998-м. Тогда с инициативой установить торжественную дату выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В пояснительной записке отмечалось, что праздник должен подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека. Впрочем, День матери отмечали и раньше, но неофициально. Считается, что впервые торжество провели в 1988-м. Инициатором выступила учитель из Баку. Коллеги поддержали педагога, и праздник стали отмечать во многих школах ежегодно.

4 Как принято отмечать День матери? Это теплый семейный праздник, который принято отмечать в кругу самых близких. Мамам дарят цветы и подарки, говорят искренние слова благодарности. В школах и детских садах принято устраивать концерты. Дети заранее делают поделки и готовят номера, которыми затем радуют своих мам и бабушек, приглашенных на выступление. В последнее время в России ежегодно проводят различные флешмобы с поздравлением мам. А еще к этой дате принято приурочивать вручение государственных наград за воспитание детей.

5 Кого, кроме мамы, еще нужно поздравить с этим праздником? Конечно, поздравить следует еще и бабушек. Впрочем, никаких ограничений нет вообще – на День матери принято поздравлять всех мам и беременных.