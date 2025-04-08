День всегда предшествует Вербному воскресенью

08 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Лазарева суббота – важная христианская дата, в которую верующие чтят память о знаковом библейском событии. Речь идет о воскрешении Лазаря, после которого одни до глубины души уверовали в Христа, а другие его навсегда возненавидели. Праздник имеет важное духовное значение, а также наполнен многочисленными традициями.

О том, когда Лазарева суббота в 2025 году и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.

1 Какого числа Лазарева суббота в 2025 году? Дата этого православного праздника меняется из года в год, но он неизменно выпадает на шестую неделю Великого поста. Лазареву субботу отмечают аккурат перед Вербным воскресеньем, которое в этом году придется на 13 апреля. Соответственно, сама Лазарева суббота будет 12 апреля.

2 Что это за праздник и кто такой Лазарь? Как мы уже сказали, суть этого дня отсылает к библейским событиям: история Лазаря описана в Евангелие от Иоанна. В нем сказано, что Лазарь вместе со своими сестрами жил в Вифании – селении неподалеку от Иерусалима. Иисус Христос очень любил Лазаря и считал своим другом, поэтому часто бывал в гостях у семьи. Но однажды Лазарь тяжело заболел. Иисус в это время был не рядом, но сестры его друга донесли до него весть о случившемся. Впрочем, Сын Божий не поспешил спасать товарища. "Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий", – произнес Господь. Считается, что таким образом Христос дал понять: он заранее знал о болезни Лазаря, но видел в этом предназначение. Мужчина скончался за четыре дня до того, как Иисус с учениками добрался до Вифании. Тем не менее Сын Божий отправился к пещере, где был похоронен Лазарь. Он потребовал отвалить от нее камень. Далее, как сказано в Евангелие, Христос изрек: "Лазарь! Иди вон".Согласно легенде, после этого душа Лазаря вернулась в тело, и он ожил. По преданию, мужчина прожил еще 30 лет после своего воскрешения. Праздник символизирует собой победу любви над смертью.

3 Как эти события отразились на дальнейшей судьбе Христа? Новость о чудесном воскрешении мгновенно разнеслась по Иудее. Иисуса встречали как царя, победившего смерть, когда он въезжал в Иерусалим на маленьком осле. Многие после этого чудесного события по-настоящему уверовали в Господа и в спасение. Впрочем, впустили Бога в свою душу далеко не все. Фарисеи и первосвященники окончательно возненавидели Иисуса после того, что он сделал с Лазарем. Считается, что тогда они и приняли решение убить Христа.

4 Какие есть традиции на Лазареву субботу? Конечно, главные праздничные традиции связаны с богослужениями. В храмах проводятся торжественные службы: священники облачаются в белые одеяния и говорят о надежде на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории. В субботу также принято ходить за вербой. Она символизирует собой пальмовые ветви, которые бросали под ноги Иисусу люди, уверовавшие в Господа. На Руси не было пальм, поэтому их и заменили вербой. Вечером в храмах проводится чин освящения этих ветвей.