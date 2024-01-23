Православные и католики отмечают один из главных христианских праздников в разные даты

23 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пасха – если не важнейший, то один из самых главных христианских праздников. И православные, и католики в эту торжественную дату (вернее, в разные даты) вспоминают легендарное библейское событие – чудесное воскресение Христа.

В России праздник также известен как день, когда все угощают друг друга разноцветными яйцами и вкусными куличами.

Рассказываем, когда будет Пасха в 2024 году, как появился этот праздник и как его принято отмечать.

1 Когда Пасха в 2024 году? 5 мая. Пасха – переходящий праздник, поэтому год от года он выпадает на разные даты. Кстати, другие православные торжественные даты (Великий пост, Троица, Вознесение, Вербное воскресенье) подстраиваются под Пасху, а потому тоже отмечаются в разные дни. Считается, что если праздник выпадает на май, то это уже поздняя Пасха.

2 Что это за праздник и чему он посвящен? Как мы уже сказали, светлый праздник Пасхи посвящен важнейшему библейскому событию – воскресению Иисуса Христа. Любопытно, что в древности это был совсем другой праздник с другими традициями. Это было торжество Песах ("избавление" на иврите), которое знаменует избавление еврейского народа от рабства. По легенде, за день до своей смерти Иисус вместе со своими учениками праздновал Песах. Но будучи преданным Иудой, он был схвачен сразу после Тайной Вечери. В пятницу Христа распяли на кресте, и около трех часов дня он умер. А через два дня случилось то самое знаковое событие – Иисус воскрес чудесным образом. Неделю, когда произошли эти удивительные события жизни Христа, называют Страстной. Конечно, воскресение Сына Божьего лишь по случайности совпало с еврейским праздником. Но из-за этого Песах в итоге стал Пасхой и приобрел совсем другое значение. Теперь, согласно Церкви, Пасха посвящена переходу от смерти к вечной жизни и символизирует победу добра над злом.

3 Как нужно правильно подготовиться к светлому празднику Пасхи? Православный календарь составлен так, что перед Пасхой всегда идет Великий пост – долгий и очень строгий период воздержания от скоромной пищи. Длится он 48 дней, а верующие ограничивают себя не только в еде, но и в развлечениях. Церковь говорит, что Великий пост помогает верующим очистить не только тело, но и душу. Это и есть та самая подготовка к Пасхе, когда человек избавляется от пагубных страстей. В последнюю неделю поста – Страстную седмицу – верующие вспоминают те самые события последних дней земной жизни Христа. Считается, что в этот период нужно обязательно прийти в храм, исповедаться и причаститься. Четверг заключительной недели поста – день, когда Христа схватили. Его называют Чистым четвергом, а главная традиция этого дня – генеральная уборка.

4 Почему на Пасху принято красить яйца? Традиция произошла от одного из раннехристианских преданий. По легенде, однажды Мария Магдалена пришла к римскому императору Тиберию, надеясь обратить его в христианство. Она сказала ему, что сама видела, как Иисус воскрес. А в подарок девушка принесла яйцо. Но император лишь рассмеялся: – Скорее это яйцо станет красным, нежели мертвые оживут! Но Мария Магдалена не смутилась. Она протянула яйцо Тиберию и тот, взяв его, изумился: оно было красного цвета. "Воистину Он воскрес!" – воскликнул император. Так и родилась традиция красить яйца в красный цвет на Пасху.

5 Что нельзя делать на Пасху? На Пасху нельзя: ругаться и ссориться;

врать;

грустить и думать о плохом;

работать физически;

заниматься сексом;

делать уборку;

венчаться;

ходить на кладбище и поминать умерших.

6 А какого числа католическая Пасха? Католическую Пасху в 2024 году будут отмечать 31 марта.