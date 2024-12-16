Какого числа будет православное Рождество в 2025 году и как его отмечают?
Рассказываем, как празднуют православные христиане Рождество, какие традиции и запреты с ним связаны
16 декабря 2024, 06:40, ИА Амител
Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, как нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.
Какого числа православные христиане будут праздновать Рождество в 2025 году?
Каждый год православные христиане 7 января отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Эта дата соответствует 25 декабря по юлианскому календарю, который использует Русская православная церковь.
История праздника уходит корнями в древние времена. В библейском предании говорится, что Дева Мария вместе с мужем Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем, чтобы поучаствовать в переписи населения. Мест для ночлега в городе не было, поэтому пастухи приютили их в пещере, где жили коровы и овцы. Именно здесь ночью родился Иисус.
Рождество Христово символизирует не только рождение Иисуса Христа, но и надежду на спасение и обновление. Этот праздник напоминает о важности духовных ценностей и любви к ближнему.
Как празднуют Рождество и какие традиции с ним связаны?
Рождество начинается с Сочельника, который отмечают вечером 6 января. В этот день верующие собираются в храмах на всенощное бдение, где проходят торжественные службы. Вечером зажигается свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду, и поется рождественский тропарь.
Дома в Сочельник принято накрывать праздничный стол и собирать гостей. В эту ночь еще идет Великий пост, поэтому вместо мяса подают рыбу и овощи. Обязательным на рождественском столе является сочиво. Это каша из пшеницы с медом, орехами и сухофруктами, символизирующая изобилие и плодородие. За стол садятся после того, как на небе появится первая звезда. Она символизирует рождение Христа.
Утром 7 января в храмах служат литургию, после нее верующие поздравляют друг друга с праздником. После окончания службы православные вновь собираются за праздничным столом и никаких ограничений в пище уже нет. На Рождество принято готовить 12 угощений – по числу апостолов. Еще одна из традиций – запекать на праздник рождественского гуся и печь пироги. В выпечку кладут монетку – считается, что тот, кто ее найдет, будет счастлив в новом году.
Обязательно ли на Рождество идти в храм?
Посещение церковной службы в Рождество – важная традиция для православных христиан, но она не является строгой обязанностью. Идти в храм или нет – решать вам, но многие верующие считают это необходимым для духовного очищения и получения благословения на новый год.
Что нельзя делать в Рождество?
Важно избегать конфликтов и споров в этот день, нельзя ругаться и сквернословить. Рождество – это время мира, любви и единства. Важно сохранять позитивный настрой и думать о хорошем. Праздник должен быть наполнен радостью и надеждой.
В Рождество запрещено заниматься любым трудом: шить, убирать, готовить (кроме праздничного стола). Считается, что работа в этот день может привлечь беды и несчастья.
Еще в Рождество нельзя гадать на суженого и отказывать в помощи другим. А в период Святок (с 7 по 18 января) принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.
09:28:26 13-12-2024
О важности духовных ценностей...Муж-рогоносец явно был очень духовным и очень доверчивым...Или Иисус был девочкой, поскольку при партеногенезе ребенок получает только геном матери.
09:49:44 13-12-2024
Дюша (09:28:26 13-12-2024) О важности духовных ценностей...Муж-рогоносец явно был очень... вы ненаучный, невоспитанный, аморальный атеист.
наверняка партеноген.
09:12:53 16-12-2024
Musik (09:49:44 13-12-2024) вы ненаучный, невоспитанный, аморальный атеист. наверня... В чем ненаучность? Вам лекцию прочитать по половому размножению? Мужской пол определяется Y-хромосомой. Ей негде взяться у матери...Воспитание же не позволило мне прокоментировать бред о рождестве матом. Аморалом меня никогда не называли даже враги. Я давно и безнадежно женат. Атеист ро рождению в СССР, комсомолу и здравому смыслу. Да и с генетикой у меня всё в порядке.
15:45:07 16-12-2024
Дюша (09:12:53 16-12-2024) В чем ненаучность? Вам лекцию прочитать по половому размноже... Дюша, когда за дело берется Бог - Создатель, а это был Его библейский предсказательный факт, то твоя научность, идет коту под хвост. То что православные попы идут не в ногу с миром в дате, то это дьявольское искажение, ибо в это Бог не может вмешаться по причине, что этим миром пока временно, на время спора, правит враг Бога, который хочет доказать, что он построит Бытие, лучше Божьего Рая. Смотрим, кроме кучки - небожителей, для большинства, это не Бытие, а сущий Ад.
10:03:25 13-12-2024
Дюша (09:28:26 13-12-2024) О важности духовных ценностей...Муж-рогоносец явно был очень... Дюша не умничайте. Ваше дело рожать.
09:04:46 16-12-2024
Гость (10:03:25 13-12-2024) Дюша не умничайте. Ваше дело рожать.... Я бы родил, говорят за это обещали миллион баксов...Но пока это только у Шварцнегера получилось и только в кино...
16:39:44 16-12-2024
Дюша (09:04:46 16-12-2024) Я бы родил, говорят за это обещали миллион баксов...Но пока ... Диво, дивное, Дюша, а ты что гей, а не женщина?
11:16:45 16-12-2024
Дюша, не вступай в спор с верующими. О них правильно написал Марк Твен: " Человек – на редкость любопытная диковинка.
Он считает себя любимцем Творца. Каждый день он молится, прося помощи, милости и защиты, и молится с надеждой и верой, хотя до сих пор все его молитвы до единой оставались без ответа. Но такой ежедневный афронт, ежедневный провал его не обескураживает – он продолжает молиться как ни в чем не бывало. В этом упорстве есть что то почти прекрасное. Он думает, что отправится на небеса!
У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом. Они твердят ему также об аде, вечной геенне огненной, куда он попадет, если не будет соблюдать «заповедей».
16:48:40 16-12-2024
бийчанин (11:16:45 16-12-2024) Дюша, не вступай в спор с верующими. О них правильно написал... бийчанин, с маленькой буковки, все что ты описал про моление и челобитье, это не Божье, а извращенное врагом Бога, а потому Бог не может ни чем помочь. Про Небеса, тоже искажение врага Бога, У Бога четко сказано пришел из праха, ушел в прах, до дня Воскресенья.
13:03:49 16-12-2024
в каком смысле "когда Рождество"? Это не Пасха, Рождество всегда 7 января, сочельник 6 января
15:14:43 16-12-2024
Когда? Что-то у церковников изменилось? Реформа?