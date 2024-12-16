Какого числа будет православное Рождество в 2025 году и как его отмечают?

Рассказываем, как празднуют православные христиане Рождество, какие традиции и запреты с ним связаны

16 декабря 2024, 06:40, ИА Амител

Рождество / Фото: из архива amic.ru

Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, как нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.

Какого числа православные христиане будут праздновать Рождество в 2025 году?

Каждый год православные христиане 7 января отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Эта дата соответствует 25 декабря по юлианскому календарю, который использует Русская православная церковь.

История праздника уходит корнями в древние времена. В библейском предании говорится, что Дева Мария вместе с мужем Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем, чтобы поучаствовать в переписи населения. Мест для ночлега в городе не было, поэтому пастухи приютили их в пещере, где жили коровы и овцы. Именно здесь ночью родился Иисус.

Рождество Христово символизирует не только рождение Иисуса Христа, но и надежду на спасение и обновление. Этот праздник напоминает о важности духовных ценностей и любви к ближнему.

Как празднуют Рождество и какие традиции с ним связаны?

Рождество начинается с Сочельника, который отмечают вечером 6 января. В этот день верующие собираются в храмах на всенощное бдение, где проходят торжественные службы. Вечером зажигается свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду, и поется рождественский тропарь.

Дома в Сочельник принято накрывать праздничный стол и собирать гостей. В эту ночь еще идет Великий пост, поэтому вместо мяса подают рыбу и овощи. Обязательным на рождественском столе является сочиво. Это каша из пшеницы с медом, орехами и сухофруктами, символизирующая изобилие и плодородие. За стол садятся после того, как на небе появится первая звезда. Она символизирует рождение Христа.

Утром 7 января в храмах служат литургию, после нее верующие поздравляют друг друга с праздником. После окончания службы православные вновь собираются за праздничным столом и никаких ограничений в пище уже нет. На Рождество принято готовить 12 угощений – по числу апостолов. Еще одна из традиций – запекать на праздник рождественского гуся и печь пироги. В выпечку кладут монетку – считается, что тот, кто ее найдет, будет счастлив в новом году.

Обязательно ли на Рождество идти в храм?

Посещение церковной службы в Рождество – важная традиция для православных христиан, но она не является строгой обязанностью. Идти в храм или нет – решать вам, но многие верующие считают это необходимым для духовного очищения и получения благословения на новый год.

Что нельзя делать в Рождество?

Важно избегать конфликтов и споров в этот день, нельзя ругаться и сквернословить. Рождество – это время мира, любви и единства. Важно сохранять позитивный настрой и думать о хорошем. Праздник должен быть наполнен радостью и надеждой.

В Рождество запрещено заниматься любым трудом: шить, убирать, готовить (кроме праздничного стола). Считается, что работа в этот день может привлечь беды и несчастья.

Еще в Рождество нельзя гадать на суженого и отказывать в помощи другим. А в период Святок (с 7 по 18 января) принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.