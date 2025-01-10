Какого числа Крещение в 2025 году и что запрещено делать в этот день?
Рассказываем, какие традиции и события связаны с этим древним праздником
10 января 2025, 06:40, ИА Амител
Крещение Господне, так же известное как Богоявление, – один из наиболее значимых праздников в христианстве. Он посвящен событию крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, описанному в евангельских повествованиях. Важная часть праздника – купание в реке или озере. Рассказываем, когда наступит Крещение в 2025 году, какие традиции и запреты связаны с этим православным праздником и обязательно ли нырять в ледяную прорубь.
Когда будет Крещение в 2025 году?
В календаре православных праздников есть даты, которые остаются неизменными из года в год. Одним из таких торжественных дней является Крещение Господне, которое всегда отмечается 19 января. Церковь вспоминает момент, когда Сын Божий крестился.
В 2025 году Крещение также будет отмечаться 19 января. Оно выпадает на воскресенье. Накануне праздника, 18 января, православные соблюдают строгий пост.
Какие традиции связаны с Крещением?
На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания. Для этого на водоемах делают специальные проруби. Воду в них освящают. Великое водосвятие купелей возле храма священнослужители проводят в сочельник, а 19 января освящают местные водоемы.
Вода, освященная в храмах и водоемах, называется агиасма и считается святыней, обладающей очищающими и исцеляющими свойствами. Согласно церковным традициям, крещенская вода может быть использована для окропления домов, вещей, а также для приема во время болезни или нанесения на больные места.
Купание в иорданях дело добровольное, но считается, что те, кто окунется в освященную воду, будут защищены от болезней и грехов. А также купание в проруби дает очищающую силу для души и тела.
Хотя научно не доказано, что крещенская вода обладает целебными свойствами, многие верующие считают ее имеющей духовную силу и способную приносить исцеление и благополучие.
Что нельзя делать на Крещение?
На Крещение принято воздерживаться от мирских дел и посвящать день молитве. В частности, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, а также лучше избегать развлечений. Нельзя сквернословить, злиться, сплетничать, затевать ссоры и драки. Не стоит в этот праздник лить слезы, иначе весь год проплачете.
По народным поверьям, на Крещение категорически запрещено стирать белье, так как в этот день происходит великое таинство – освящение воды. Даже в кране она считается святой. При этом в самой Церкви такого строгого запрета на стирку нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно.
Какие приметы есть на Крещение
Существует множество народных примет, связанных с Крещением Господним. В сочельник, 18 января, собирали снег, который считался наполненным живительной силой. Его использовали для умывания, чтобы привлечь красоту и здоровье.
Согласно народным поверьям, на Крещение нужно также обязательно сходить в баню или принять душ, чтобы избавиться от негатива.
Считается, что 19 января можно предсказать погоду на весь год: если на Крещение тепло и солнечно, то год будет плодородным. В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. Если к этому дню выпадало мало снега, то в этом году не будет грибов и ягод.
06:51:01 10-01-2025
Где вода в городе !!!
07:35:14 10-01-2025
Гость (06:51:01 10-01-2025) Где вода в городе !!!... У меня есть.. приезжай.
04:41:19 15-01-2025
Гость (06:51:01 10-01-2025) Где вода в городе !!!... В кране. Душ никто не отменял. Можете даже горячую не включать😅
07:26:30 10-01-2025
Всё можно! Фольклор идёт лесом.
07:43:50 10-01-2025
- "Хотя научно не доказано, что крещенская вода обладает целебными свойствами, многие верующие считают ее имеющей духовную силу и способную приносить исцеление и благополучие." При индексации 7,3 % настанет полное благополучие и исцеление, все что нужно в это трудное время внушить народу. Я, очень благодарен своей первой учительнице, которая нам третьеклашкам, в далекие пятидесятые годы прошлого века, объяснила, что попы всех мастей на земле со своим бредом в купе с правителями - кесарями, это ядовитый опиум для народа. Зная эту истину и благодаря Богу - Создателю, удалось избежать, нищету, болезни и прочие напасти, врага Бога - правителя этого мира. Вот такой парадокс получился.
07:45:05 10-01-2025
"Какого числа Крещение в 2025 году и что запрещено делать в этот день?"...
Интригующий заголовок
То что Православное Крещение 19 января любого гола. Только нехрести не знали.
08:48:15 10-01-2025
И опять бабки бюджетные будут потрачены на рекламу РПЦ...
09:28:25 10-01-2025
Крещение всегда 19.01 так то..
11:01:37 10-01-2025
Гость (09:28:25 10-01-2025) Крещение всегда 19.01 так то..... ВСЕГДА было 7 января до 1917 года
11:12:45 10-01-2025
Гость (11:01:37 10-01-2025) ВСЕГДА было 7 января до 1917 года ... разница в календарях 13 дней. 19-13 будет 6. Садись умник, два!
10:42:18 10-01-2025
А почему Иисус крестился. Ведь к кресту его позже приколотили. Да и вообще в какой момент люди решили, что ему крест понравился?
11:05:27 10-01-2025
Гость (10:42:18 10-01-2025) А почему Иисус крестился. Ведь к кресту его позже приколотил... при чем тут крест? вода содержит в себе информацию и хранит ее как жесткий диск компьютера
суть крещения в том что вода которая стояла в храме где рядом с ней проводились службы заряжена и человек погружаясь в нее в воде своего тела (а у человеческого тела 90% воды) записывает эту информацию.
Запись содержащаяся в воде имеет структуру которую видно глазом. Надо заморозить несколько капель и под микроскопом посмотреть. Запись будет в виде узоров. Нет записи -узор хаотичный. Есть информация -четкий и вид узора сложный. По зарисовке узоров и сканировании ИИ может читать эту информацию
12:42:04 10-01-2025
холмс (11:05:27 10-01-2025) при чем тут крест? вода содержит в себе информацию и хранит ... холмс, не пори дремучую чушь, несусветную. Для православных воду заряжаю?!,
13:31:08 10-01-2025
Гость (10:42:18 10-01-2025) А почему Иисус крестился. Ведь к кресту его позже приколотил... Так его никто и не крестил...Он прошел чисто еврейский обряд - твила...Позже его назвали баптисма... Так что никакого принятия христианства после омовения Христос не совершал (если даже предположить, что он существовал)...Он исполнил чисто еврейский ритуал омовения ибо он и был евреем. А христианства в те годы просто не существовало...
13:59:39 10-01-2025
Всегда в мире жили иуды, как в храмах так и вне . Но есть традиции народа, которые созданы на наблюдениях развития человека. Именно человек писал библию, а не иуды! Почитать, сохранять, передавать традиции внукам наша обязанность!!!! Богохульство наказуемо помните.
Относительно крещенской воды, мне 66 лет 20 из которых проживаю в деревне, до храма далеко ходить. Каждый год хожу в прорубь и набираю воды из колодца. Сохраняется вода до следующего дня крещения!! Чудо или нет? А выгляжу я на 45, мне все об этом говорят!!!!
И последнее, Душа это наше внутренние состояние и оно у нас на лице и внешности!!! Всех уважаю, с новым годом, всех благ. Бог когда делает нам подарки, обязательно заворачивает их в проблемы помните об этом всегда!!!!
15:52:14 10-01-2025
Фотиния (13:59:39 10-01-2025) Всегда в мире жили иуды, как в храмах так и вне . Но есть ... У меня вода в бутылках и по нескольку лет стоит без проблем...Главное, чтобы не на свету.