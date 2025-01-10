"Какого числа Крещение в 2025 году и что запрещено делать в этот день?"...

Рассказываем, какие традиции и события связаны с этим древним праздником

10 января 2025, 06:40, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Крещение Господне, так же известное как Богоявление, – один из наиболее значимых праздников в христианстве. Он посвящен событию крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, описанному в евангельских повествованиях. Важная часть праздника – купание в реке или озере. Рассказываем, когда наступит Крещение в 2025 году, какие традиции и запреты связаны с этим православным праздником и обязательно ли нырять в ледяную прорубь.

Когда будет Крещение в 2025 году?

В календаре православных праздников есть даты, которые остаются неизменными из года в год. Одним из таких торжественных дней является Крещение Господне, которое всегда отмечается 19 января. Церковь вспоминает момент, когда Сын Божий крестился.

В 2025 году Крещение также будет отмечаться 19 января. Оно выпадает на воскресенье. Накануне праздника, 18 января, православные соблюдают строгий пост.

Какие традиции связаны с Крещением?

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания. Для этого на водоемах делают специальные проруби. Воду в них освящают. Великое водосвятие купелей возле храма священнослужители проводят в сочельник, а 19 января освящают местные водоемы.

Вода, освященная в храмах и водоемах, называется агиасма и считается святыней, обладающей очищающими и исцеляющими свойствами. Согласно церковным традициям, крещенская вода может быть использована для окропления домов, вещей, а также для приема во время болезни или нанесения на больные места.

Купание в иорданях дело добровольное, но считается, что те, кто окунется в освященную воду, будут защищены от болезней и грехов. А также купание в проруби дает очищающую силу для души и тела.

Хотя научно не доказано, что крещенская вода обладает целебными свойствами, многие верующие считают ее имеющей духовную силу и способную приносить исцеление и благополучие.

Что нельзя делать на Крещение?

На Крещение принято воздерживаться от мирских дел и посвящать день молитве. В частности, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, а также лучше избегать развлечений. Нельзя сквернословить, злиться, сплетничать, затевать ссоры и драки. Не стоит в этот праздник лить слезы, иначе весь год проплачете.

По народным поверьям, на Крещение категорически запрещено стирать белье, так как в этот день происходит великое таинство – освящение воды. Даже в кране она считается святой. При этом в самой Церкви такого строгого запрета на стирку нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно.

Какие приметы есть на Крещение

Существует множество народных примет, связанных с Крещением Господним. В сочельник, 18 января, собирали снег, который считался наполненным живительной силой. Его использовали для умывания, чтобы привлечь красоту и здоровье.

Согласно народным поверьям, на Крещение нужно также обязательно сходить в баню или принять душ, чтобы избавиться от негатива.

Считается, что 19 января можно предсказать погоду на весь год: если на Крещение тепло и солнечно, то год будет плодородным. В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. Если к этому дню выпадало мало снега, то в этом году не будет грибов и ягод.