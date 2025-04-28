Какого числа Радоница в 2025 году и как правильно поминать усопших в этот день?
Некоторые приносят на кладбище еду и даже алкоголь, но Церковь категорически против такого "поминовения"
28 апреля 2025, 06:40, ИА Амител
Радоница – особый день в православном календаре. Этот праздник целиком и полностью посвящен памяти тех, кто уже умер. Еще его называют Пасхой для усопших – считается, что живые делят радость о Воскресении Господа вместе с душами мертвых.
О том, какого числа Радоница в 2025 году и как правильно поминать усопших, – в материале amic.ru.
Когда Радоница в 2025 году?
Радоница – что это за праздник?
Как правильно поминать умерших в этот день?
Самая главная традиция этой даты – посетить церковные богослужения. Священники говорят, что именно молитва – самое большое, что вы можете сделать для своего умершего близкого. Объясняется это так: поскольку душа усопшего уже не может сама творить добрые дела, она нуждается в молитвах других людей. Это гораздо ценнее, чем другие способы почтения памяти о человеке, писал святитель Иоанн Златоуст:
"Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага".Основные действа в храмах на Радоницу происходят вечером: сначала священники читают богослужения и литургии, а затем и полную панихиду.
После этого, как правило, прихожане отправляются на кладбища, к могилам своих близких. На могиле нужно зажечь свечу и прочитать небольшую заупокойную службу. После этого следует прибрать место захоронения, а затем просто постоять рядом, вспоминая добрые дела своего близкого.
Священнослужители советуют: если на Радоницу вы не смогли попасть в храм и на кладбище, можете помолиться за усопших и дома.
12:18:33 29-04-2025
Сами разберемся, что, когда и как делать. Икспердные суеверия не интересуют.