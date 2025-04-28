Некоторые приносят на кладбище еду и даже алкоголь, но Церковь категорически против такого "поминовения"

28 апреля 2025, 06:40, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Радоница – особый день в православном календаре. Этот праздник целиком и полностью посвящен памяти тех, кто уже умер. Еще его называют Пасхой для усопших – считается, что живые делят радость о Воскресении Господа вместе с душами мертвых.

О том, какого числа Радоница в 2025 году и как правильно поминать усопших, – в материале amic.ru.

1 Когда Радоница в 2025 году? В этот раз Родительский день (так тоже называют Радоницу) выпадает на 29 апреля. Дело в том, что праздник всегда отмечают ровно на девятый день после Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

2 Радоница – что это за праздник? В православии это первый поминальный день после Пасхи. Храмы не проводят панихиды ни на Светлой пасхальной неделе, ни на Страстной седмице. Зато во второй вторник после светлого праздника проводится Родительский день. По самой распространенной версии, название праздника пошло от слова "радость". Согласно церковным трактованиям, на Радоницу даже те, кого уже нет в живых, могут вместе с остальными разделить радость о Воскресении Господа. Так суть праздника описывал проповедник Амвросий Медиоланский: "Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения".

3 Как правильно поминать умерших в этот день? Самая главная традиция этой даты – посетить церковные богослужения. Священники говорят, что именно молитва – самое большое, что вы можете сделать для своего умершего близкого. Объясняется это так: поскольку душа усопшего уже не может сама творить добрые дела, она нуждается в молитвах других людей. Это гораздо ценнее, чем другие способы почтения памяти о человеке, писал святитель Иоанн Златоуст: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага".Основные действа в храмах на Радоницу происходят вечером: сначала священники читают богослужения и литургии, а затем и полную панихиду. После этого, как правило, прихожане отправляются на кладбища, к могилам своих близких. На могиле нужно зажечь свечу и прочитать небольшую заупокойную службу. После этого следует прибрать место захоронения, а затем просто постоять рядом, вспоминая добрые дела своего близкого. Священнослужители советуют: если на Радоницу вы не смогли попасть в храм и на кладбище, можете помолиться за усопших и дома.

4 Что нельзя делать на кладбище в Радоницу? Церковь не одобряет трапезы, которые некоторые устраивают прямо на кладбище. А приносить туда алкоголь священнослужители и вовсе категорически запрещают. Считается, что этим вы лишь оскорбите память об умершем.