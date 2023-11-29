Какому бизнесу наиболее выгодно создание собственного B2B портала?

И чем преимущества их использования

29 ноября 2023, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KGTnu

Бизнесмен. Гаджеты / Фото: Freepik

Мировая статистика гласит, что объем B2B (би-ту-би) продаж сегодня в пять-шесть раз превышает B2C-сегмент (би-ту-си, бизнес для потребителя). В России цифровизация крупного бизнеса идет куда более сдержанными темпами, но популярность порталов business-to-business (бизнес ту бизнес) также неуклонно растет. Кому в первую очередь может помочь разработка собственных B2B-порталов, рассмотрим ниже. Заказать подобную услугу можно в компании Sellty.

Кому будет полезно создание B2B-порталов

Портал самообслуживания упрощает документооборот и сам процесс ведения бизнеса, улучшает взаимодействие с партнерами, позволяет эффективно распределять ресурсы и даже избавляет от множества распространенных ошибок. Благодаря такому инструменту, как собственный b2b портал, можно повысить эффективность работы сотрудников, улучшить качество обслуживания и сократить издержки.

Кому это будет полезно в первую очередь:

Крупные производители. Внедрение порталов позволяет добиться эффективной автоматизации и существенного наращивания объемов сбыта, а также ускорения всех организационных процессов внутри компании. Оптовые компании. Для этой категории создание b2b портала – отличный способ наладить эффективную работу с покупателями, выйти на новые рынки, а также масштабировать бизнес. Дистрибьюторы. Плюсы создания портала: рост средней стоимости заказа, улучшение работы с дилерами в разных регионах, снижение объема издержек и ошибок в обслуживании.

Другие преимущества и выгоды от создания B2B портала

B2B портал для организаций, занимающихся оптовой реализацией товаров, дает:

рост выручки (+20%);

снижение объема операционных затрат (до 25-50%);

снижение скорости обработки заказов (до 35%);

увеличение среднего чека (в среднем на 15-20%);

существенное снижение нагрузки на менеджеров по продажам;

снижение влияния человеческого фактора и, как следствие, вероятности ошибок и рисков срыва сроков (до 80-85%);

выстраивание бесшовной интеграции с логистическими сервисами и совершенствование системы логистики на предприятии в целом;

автоматизация бизнес-процессов в целом.

ООО "Селти"

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