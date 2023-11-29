Какому бизнесу наиболее выгодно создание собственного B2B портала?
И чем преимущества их использования
29 ноября 2023, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KGTnu
Мировая статистика гласит, что объем B2B (би-ту-би) продаж сегодня в пять-шесть раз превышает B2C-сегмент (би-ту-си, бизнес для потребителя). В России цифровизация крупного бизнеса идет куда более сдержанными темпами, но популярность порталов business-to-business (бизнес ту бизнес) также неуклонно растет. Кому в первую очередь может помочь разработка собственных B2B-порталов, рассмотрим ниже. Заказать подобную услугу можно в компании Sellty.
Кому будет полезно создание B2B-порталов
Портал самообслуживания упрощает документооборот и сам процесс ведения бизнеса, улучшает взаимодействие с партнерами, позволяет эффективно распределять ресурсы и даже избавляет от множества распространенных ошибок. Благодаря такому инструменту, как собственный b2b портал, можно повысить эффективность работы сотрудников, улучшить качество обслуживания и сократить издержки.
Кому это будет полезно в первую очередь:
- Крупные производители. Внедрение порталов позволяет добиться эффективной автоматизации и существенного наращивания объемов сбыта, а также ускорения всех организационных процессов внутри компании.
- Оптовые компании. Для этой категории создание b2b портала – отличный способ наладить эффективную работу с покупателями, выйти на новые рынки, а также масштабировать бизнес.
- Дистрибьюторы. Плюсы создания портала: рост средней стоимости заказа, улучшение работы с дилерами в разных регионах, снижение объема издержек и ошибок в обслуживании.
Другие преимущества и выгоды от создания B2B портала
B2B портал для организаций, занимающихся оптовой реализацией товаров, дает:
- рост выручки (+20%);
- снижение объема операционных затрат (до 25-50%);
- снижение скорости обработки заказов (до 35%);
- увеличение среднего чека (в среднем на 15-20%);
- существенное снижение нагрузки на менеджеров по продажам;
- снижение влияния человеческого фактора и, как следствие, вероятности ошибок и рисков срыва сроков (до 80-85%);
- выстраивание бесшовной интеграции с логистическими сервисами и совершенствование системы логистики на предприятии в целом;
- автоматизация бизнес-процессов в целом.
ООО "Селти"Реклама
Комментарии 0