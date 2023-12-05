Какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год и милями без ограничений

Рассказываем, как получать "Кешбэк по-сибирски"

05 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KDoPL

Иллюстрация: банк "Левобережный"

Крупный сибирский банк выдает дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 000 в год и милями без ограничений.

"Кешбэк по-сибирски" по дебетовой карте "Основа" дают на все самое важное:

10% – за проезд в общественном транспорте;

5% – за услуги ЖКХ и АЗС, покупки в аптеках и на популярных маркетплейсах.

А при совершении ежемесячных покупок на сумму от 50 тысяч рублей дополнительный кешбэк 5% за покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви и 1% по всем остальным категориям. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.

Ежемесячно можно получить до 5 000 рублями и 0,5% баллами для путешествий OneTwoTrip ("УанТуТрип"). Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за авиа-, ж/д билеты, за номера в гостиницах, отелях и аренду авто.

Объединяясь с родными или друзьями, кешбэк за все совершенные в течение месяца покупки получит каждый. Расходы суммируются по всем картам, подключенным к "Семейному кешбэку". Например, один потратит в ноябре 10 000 рублей, второй – 25 000 рублей, а третий – 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк. Если оформить платежный стикер – кешбэк будет как на премиальных картах (до 15 000 рублей в месяц).

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 000 рублей в месяц – банк предлагает премиальную карту МИР Supreme (супрейм) с кешбэком 5% на все и безлимитные бесплатные посещения бизнес-залов всех аэропортов мира и ж/д вокзалов. Лимит кешбэка – 15 000 рублей в месяц и милями без ограничений.

Увеличить количество бесплатных переводов можно подключив к карте "Сервис бесплатных переводов": 300 тысяч в день по СБП и 2 млн рублей переводов по реквизитам будут доступны вам при тратах от 20 000 рублей в месяц по карте банка.

Выпуск карты "Основа" бесплатный. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, иначе абонентская плата – 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 000 рублей или тратить от 75 000 рублей.

И здесь начинается щедрость. Закажите дебетовую карту и получайте "Кешбэк по-сибирски".

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max (макс) – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 5 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min (мин) ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соцвыплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ – иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 62 ₽/мес. Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru. Реклама. Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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