Какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений

Крупный сибирский банк выдает дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной

21 февраля 2024, 12:45, ИА Амител erid: LjN8KFXmM

Иллюстрация предоставлена пресс-службой банка "Левобережный"

Знаете, что такое "Кешбэк по-сибирски"? Это кешбэк, который получают пользователи дебетовой картой банка "Левобережный" на все самое важное. Так, 10% начисляют за проезд в общественном транспорте, 5% – услуги ЖКХ и АЗС, 5% – покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви, а так же 1% за все остальные покупки. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.

Если объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течение месяца. Траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в феврале 10 тысяч рублей, второй – 25 тысяч, а третий – 15 тысяч. Общие расходы составят 50 тысяч рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Дополнительно +1% кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тысяч рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5000 рублями и 0,5% баллами для путешествий OneTwoTrip*. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 тысяч рублей в месяц, банк предлагает премиальную карту МИР Supreme* с кешбэком 5% на все и бесплатные посещения бизнес-залов всех аэропортов мира и ж/д вокзалов.

Увеличить количество бесплатных переводов можно, подключив к карте "Сервис бесплатных переводов": 300 тысяч в день по СБП и 2 млн рублей переводов по реквизитам будут доступны при тратах от 20 тысяч рублей в месяц по карте банка.

Бесплатно снимать наличные можно в банкоматах "Левобережного" до 50 тысяч рублей в сутки, по премиальным картам – до 300 тысяч рублей, а в банкоматах других банков – до четырех раз в месяц без комиссии.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 тысяч рублей в месяц или остатке на карте от 20 тысяч рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 тысяч рублей или тратить от 75 тысяч рублей.

Такая вот сибирская щедрость. Заказать карту можно на сайте банка "Левобережный" или оформить самостоятельно в BL-Online*. А если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max* – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 5000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соцвыплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ – иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес. Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

* OneTwoTrip Travel ("УанТуТрип Тревел");Supreme ("Супрейм"); BL-Online ("БиЭльОнлайн")

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