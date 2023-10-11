Какой бизнес можно открыть в Румынии и какие там налоги
Понимание местного законодательства, культуры и рынка может сделать ваш бизнес в Румынии успешным и прибыльным
11 октября 2023, 18:18, ИА Амител erid: LjN8KMXJj
Румыния становится все более привлекательной для иностранных инвесторов и предпринимателей. Там есть множество возможностей для бизнеса, но есть и свои особенности.
Виды юридических лиц
Итак, в Румынии можно работать как:
- ООО (SRL, читается как ЭсАрЭль). Наиболее популярная форма для малого и среднего бизнеса. Требует минимального уставного капитала и позволяет иметь от 1 до 50 учредителей.
- Акционерное общество (SA, ЭсАй). Подходит для крупного бизнеса, требует больший уставный капитал и может включать неограниченное количество акционеров.
- Филиал иностранной компании. Позволяет иностранным компаниям работать в Румынии без создания отдельного юридического лица.
Налоговое законодательство
Здесь есть следующие виды налогов для бизнеса:
- Налог на прибыль. Основной корпоративный налог составляет 16%.
- НДС. Стандартная ставка НДС в Румынии составляет 19%, но существуют и льготные ставки для определенных товаров и услуг.
- Налог на зарплату и социальные отчисления. Работодатели обязаны уплачивать социальные и медицинские отчисления за своих работников.
При этом Румыния предлагает различные налоговые стимулы для инвесторов, особенно в приоритетных секторах экономики и в специализированных экономических зонах.
Особенности ведения бизнеса
Вот что надо знать о бизнеса в этой стране:
- Рынок. Румыния предоставляет доступ к рынку Европейского Союза, что делает ее привлекательной для экспортно ориентированных компаний.
- Культурные особенности. Румынская бизнес-культура ценит долгосрочные отношения и личный контакт. Важно уделять внимание нетворкингу и устанавливать доверительные отношения с партнерами.
- Языковой барьер. Хотя английский язык широко распространен, особенно среди молодежи, знание румынского может быть большим преимуществом в бизнесе.
Добавим, что Румыния активно привлекает иностранные инвестиции, предлагая ряд стимулов, таких как налоговые льготы и государственные гарантии. Особенно привлекательными являются секторы IT (айти), сельское хозяйство, производство и возобновляемая энергетика.
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07:52:51 12-10-2023
Это насколько надо быть дебилом чтобы открывать бизнес во вражеской стране?
14:31:14 12-10-2023
Гость (07:52:51 12-10-2023) Это насколько надо быть дебилом чтобы открывать бизнес во вр... да еще и в Румынии))