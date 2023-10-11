Какой бизнес можно открыть в Румынии и какие там налоги

Понимание местного законодательства, культуры и рынка может сделать ваш бизнес в Румынии успешным и прибыльным

11 октября 2023, 18:18, ИА Амител erid: LjN8KMXJj

Флаг Румынии / Фото: frimufilms / Freepik

Румыния становится все более привлекательной для иностранных инвесторов и предпринимателей. Там есть множество возможностей для бизнеса, но есть и свои особенности.

Виды юридических лиц

Итак, в Румынии можно работать как:

ООО (SRL, читается как ЭсАрЭль). Наиболее популярная форма для малого и среднего бизнеса. Требует минимального уставного капитала и позволяет иметь от 1 до 50 учредителей. Акционерное общество (SA, ЭсАй). Подходит для крупного бизнеса, требует больший уставный капитал и может включать неограниченное количество акционеров. Филиал иностранной компании. Позволяет иностранным компаниям работать в Румынии без создания отдельного юридического лица.

Налоговое законодательство

Здесь есть следующие виды налогов для бизнеса:

Налог на прибыль. Основной корпоративный налог составляет 16%. НДС. Стандартная ставка НДС в Румынии составляет 19%, но существуют и льготные ставки для определенных товаров и услуг. Налог на зарплату и социальные отчисления. Работодатели обязаны уплачивать социальные и медицинские отчисления за своих работников.

При этом Румыния предлагает различные налоговые стимулы для инвесторов, особенно в приоритетных секторах экономики и в специализированных экономических зонах.

Особенности ведения бизнеса

Вот что надо знать о бизнеса в этой стране:

Рынок. Румыния предоставляет доступ к рынку Европейского Союза, что делает ее привлекательной для экспортно ориентированных компаний.

Культурные особенности. Румынская бизнес-культура ценит долгосрочные отношения и личный контакт. Важно уделять внимание нетворкингу и устанавливать доверительные отношения с партнерами.

Языковой барьер. Хотя английский язык широко распространен, особенно среди молодежи, знание румынского может быть большим преимуществом в бизнесе.

Добавим, что Румыния активно привлекает иностранные инвестиции, предлагая ряд стимулов, таких как налоговые льготы и государственные гарантии. Особенно привлекательными являются секторы IT (айти), сельское хозяйство, производство и возобновляемая энергетика.

Если вы рассматриваете возможность начать бизнес в Румынии, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам, например, на сайте grazhdanstvo-rumynii.com, где вам предоставят всю необходимую информацию и поддержку.

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