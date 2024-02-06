Эксперт рассказал, стоит ли покупать готовый бизнес в Барнауле

Разброс цен – от 1 тыс. рублей (покупка одежды для дальнейшей продажи) до 596 млн (сельхозпредприятие с 9 тыс. гектаров земли)

06 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Предприниматель / Фото: unsplash.com

Продаже готового бизнеса посвящен целый раздел на сайте "Авито", больше известном как сервис для торговли б/у вещами. Радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" изучила, что именно продают предприниматели краевой столицы на онлайн-площадке, какие цены можно ожидать на готовый бизнес и чем рискует покупатель.

Всего на продаже в Барнауле находятся 1300 бизнесов. Разброс цен – от 1000 рублей (покупка одежды для дальнейшей продажи) до 596 миллионов (сельхозпредприятие с 9 тысячами гектаров земли). Нашлось в этом разделе множество совсем не барнаульских предложений – например, франшизы из других регионов или предложения о партнерстве. Часто продают пункты выдачи Ozon и Wildberries. Кроме того, выставлены на продажу компания по изготовлению каучуковых ковриков для авто, сеть пивных магазинов, грибная ферма, фотостудии, бизнес по игре в бампербол – вид футбола, когда команда облачается в огромные надувные шары.

Также на сайте объявлений можно купить торговую точку, причем и необычным способом: владелец коммерческой недвижимости на улице Германа Титова, помимо продажи, рассматривает обмен на грузовую или легковую машину, земельный участок, дачу, другой бизнес или на животных: овец, баранов и быков.

Заключать подобную сделку с помощью подобных площадок – это риск, считает генеральный директор компании по продаже бизнеса Business Trading Group Дмитрий Заварзин. Ведь проверять реальность предмета продажи и его показатели придется самостоятельно. Эксперт оценил шансы приобрести на онлайн-площадке хороший бизнес, а также разъяснил, с какими подводными камнями рискует столкнуться покупатель.

"95% объектов, которые продаются подобным образом, – это те объекты, которые не то что не приносят порой какой-то прибыли, но и очень часто минусовые. Это такая, по сути, лотерея: повезет – не повезет купить хороший адекватный объект. Если мы рассматриваем объекты небольшие, до пяти миллионов, это в основном "ипэшники". ИП проверить, скажем так, нереально. Если это ООО, то все показатели, все данные по ООО можно посмотреть в открытом доступе в интернете", – рассказал специалист.По словам Заварзина, в 7 из 10 случаев торговцы мотивируют продажу своего дела переездом в другую страну или регион. Однако зачастую это лишь предлог, чтобы избавиться от нерентабельного предприятия.

Эксперты говорят: опасность нарваться на убыточное дело велика не только на площадках бесплатных объявлений. Почти любой бизнес, выставленный на продажу, имеет подводные камни – купить компанию, не приносящую прибыль или неактуальную для рынка, можно даже у агентств. Заварзин отметил: только 20-30% из того, что выставлено на продажу, заслуживает внимания. Кроме того, при покупке готового бизнеса следует советоваться с более опытными предпринимателями, которые уже имеют аналогичное предприятие.