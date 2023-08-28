В ЦГМС рассказали, стоит ли рассчитывать на ясные и солнечные дни

28 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Период нестабильной погоды, который пришел в августе в Алтайский край, продолжится и на этой неделе. Об этом amic.ru рассказали в региональном гидрометцентре. В крае будет тепло, но без дождей при этом не обойдется.

О том, какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе, - в материале amic.ru.

1 Какой будет погода на Алтае во вторник, 29 августа? Днём осадки прольются только в восточной части региона, прогнозируют в ЦГМС. Это будут кратковременные дожди и грозы. При этом на территории края будет довольно тепло: +21...+26 градусов. Ветер южный 3-8 м/с, но местами будут порывы до 14 м/с.

2 Какой будет погода на Алтае в среду, 30 августа? В среду на Алтае и ночью, и днём будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов, а уже днём воздух прогреется до +25...+30 градусов. И днём, и ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с.

3 Какой будет погода на Алтае в четверг, 31 августа? Ночью дождей не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. По востоку края будете похолоднее: +7...+12 градусов. Днём воздух прогреется до +25, а местами и до +30 градусов. Но вернутся осадки: в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди и грозы.

4 Какой будет погода на Алтае в пятницу, 1 сентября? Точная погода на 1 сентября пока неизвестна. В ЦГМС пояснили, что достоверный прогноз возможно составить лишь на три дня вперед. При этом в ведомстве подчеркнули, что в крае и 1 сентября сохранится такая же устойчивая погода. Это значит, что никакого серьезного похолодания синоптики не прогнозируют, но и вероятность дождя не исключают.