Какой будет погода на Алтае на этой неделе и закончатся ли дожди?
В ЦГМС рассказали, стоит ли рассчитывать на ясные и солнечные дни
28 августа 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Период нестабильной погоды, который пришел в августе в Алтайский край, продолжится и на этой неделе. Об этом amic.ru рассказали в региональном гидрометцентре. В крае будет тепло, но без дождей при этом не обойдется.
О том, какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе, - в материале amic.ru.
1
Какой будет погода на Алтае во вторник, 29 августа?
Днём осадки прольются только в восточной части региона, прогнозируют в ЦГМС. Это будут кратковременные дожди и грозы.
При этом на территории края будет довольно тепло: +21...+26 градусов.
Ветер южный 3-8 м/с, но местами будут порывы до 14 м/с.
2
Какой будет погода на Алтае в среду, 30 августа?
В среду на Алтае и ночью, и днём будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов, а уже днём воздух прогреется до +25...+30 градусов.
И днём, и ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с.
3
Какой будет погода на Алтае в четверг, 31 августа?
Ночью дождей не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. По востоку края будете похолоднее: +7...+12 градусов.
Днём воздух прогреется до +25, а местами и до +30 градусов. Но вернутся осадки: в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди и грозы.
4
Какой будет погода на Алтае в пятницу, 1 сентября?
Точная погода на 1 сентября пока неизвестна. В ЦГМС пояснили, что достоверный прогноз возможно составить лишь на три дня вперед. При этом в ведомстве подчеркнули, что в крае и 1 сентября сохранится такая же устойчивая погода.
Это значит, что никакого серьезного похолодания синоптики не прогнозируют, но и вероятность дождя не исключают.
5
Какой будет погода на Алтае на выходных, 2 и 3 сентября?
Как и в случае с 1 сентября, точный прогноз пока неизвестен. Из предварительного прогноза следует, что ощутимого похолодания ждать не стоит. Но и уверенности, что выходные пройдут без осадков, нет.
Достоверную информацию о погоде на выходных можно будет узнать во второй половине недели.
16:20:02 28-08-2023
Всё как всегда = ничего нового! точную погоду на завтра узнаем ПОСЛЕЗАВТРА!