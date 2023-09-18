Какой будет погода в Алтайском крае 18 сентября
Период дождей в регионе прервется
18 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты регионального Гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в Алтайском крае 18 сентября.
По данным синоптиков, в крае температура воздуха составит +16...+21 градус. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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