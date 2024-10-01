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Суровая или теплая? Синоптики рассказали, какой будет зима на Алтае

Ближайшие шесть месяцев в плане температуры порадуют жителей Алтайского края

01 октября 2024, 11:27, ИА Амител

Вероятностный прогноз погоды на отопительный период (октябрь-март) 2024/2025 года / Изображения: Гидрометцентр России

В Алтайском крае температурный режим в ближайшие полгода – с октября по март – будет или в пределах, или выше нормы. Ниже нормы температура не опустится. Об этом говорит вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2024/2025 года, опубликованный на сайте Гидрометцентра РФ.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок <...> позволяет с вероятностью 65-69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа", – говорится в публикации.

В октябре 2024 года погода в Алтайском крае будет теплой – выше нормы. А вот в ноябре – уже в пределах нормы. Для сравнения: в 2023 году в октябре средняя месячная температура воздуха составила +5,5 градуса, а в ноябре данный показатель находился на уровне -2 градуса. 

В декабре температура выше нормы ожидается в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в том числе и в Алтайском крае. Кстати, в декабре 2023-го средняя месячная температура составила -12,1 градуса.

В январе 2025 года в крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям. Такая же ситуация, согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра, ждет нас и в феврале. В январе и феврале 2024 года средняя температура составила -14,5 и -14,2 градуса соответственно.

В марте 2025 года температура воздуха в Алтайском крае ожидается выше нормы. В марте 2024-го данный показатель был на уровне -2,9 градуса.

Погода отопительный сезон прогнозы
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Комментарии 8

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Гость

11:34:19 01-10-2024

на завтра то не могут дать нормальный прогноз.. молчали бы уже

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Гость

11:58:50 01-10-2024

Прошлую зиму через день дожди были. Значит ещё теплее будет?

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Гость

12:09:36 01-10-2024

Гость (11:58:50 01-10-2024) Прошлую зиму через день дожди были. Значит ещё теплее будет?... Скорее всего ты прав мой друг...

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Гость

12:46:34 02-10-2024

Гость (11:58:50 01-10-2024) Прошлую зиму через день дожди были. Значит ещё теплее будет?... Вообще климат намного теплее стал и снега меньше в разы.

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Гость

15:04:27 01-10-2024

только я предлагаю поддерживать миф об ОЧЕНЬ ХОЛОДНОЙ СИБИРИ по-прежнему, чтоб сюда поменьше ур*ков закатывало и прочих мигрантов. Пишите, пожалуйста - зверские зимы, трескучий мороз, в полете погибла стая кур, лошади замерзают заживо и прочее такое. Медведи в городе, лоси атакуют садоводства. Ну в таком духе

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Гость

19:00:45 01-10-2024

Так и не сказали, чего ждать, дождя или снега. Этакую вероятность я и сам могу любой даме в положении выдать - родит мальчика или девочку. Без ошибки!

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Гость

19:36:21 01-10-2024

Только правду не пишите. Барнаульцы опять испугаются!

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гость

16:57:47 21-10-2024

Да давно уже не было -40. Зимы стали теплее.

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