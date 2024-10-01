Ближайшие шесть месяцев в плане температуры порадуют жителей Алтайского края

01 октября 2024, 11:27, ИА Амител

Вероятностный прогноз погоды на отопительный период (октябрь-март) 2024/2025 года / Изображения: Гидрометцентр России

В Алтайском крае температурный режим в ближайшие полгода – с октября по март – будет или в пределах, или выше нормы. Ниже нормы температура не опустится. Об этом говорит вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2024/2025 года, опубликованный на сайте Гидрометцентра РФ.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок <...> позволяет с вероятностью 65-69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа", – говорится в публикации.

В октябре 2024 года погода в Алтайском крае будет теплой – выше нормы. А вот в ноябре – уже в пределах нормы. Для сравнения: в 2023 году в октябре средняя месячная температура воздуха составила +5,5 градуса, а в ноябре данный показатель находился на уровне -2 градуса.

В декабре температура выше нормы ожидается в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в том числе и в Алтайском крае. Кстати, в декабре 2023-го средняя месячная температура составила -12,1 градуса.

В январе 2025 года в крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям. Такая же ситуация, согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра, ждет нас и в феврале. В январе и феврале 2024 года средняя температура составила -14,5 и -14,2 градуса соответственно.

В марте 2025 года температура воздуха в Алтайском крае ожидается выше нормы. В марте 2024-го данный показатель был на уровне -2,9 градуса.