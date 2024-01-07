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Какой фильм стал самым кассовым в Алтайском крае в 2023 году

Победитель собрал за год в местном прокате 75 миллионов рублей

07 января 2024, 07:10, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"
Фото: кадр из фильма "Чебурашка"

Российская лента "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым в Алтайском крае по итогам 2023 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала 75,5 миллиона рублей. В общей сложности ее посмотрели 290 тысяч человек, что является рекордным показателем за последние годы.

На второй строчке расположилась картина "По щучьему велению" с результатом 32,5 миллиона рублей. На третьем месте идет блокбастер от Первого канала "Вызов" с результатом 20,8 миллиона рублей.

В десятке самых кассовых картин года "Леди Баг и супер Кот", "Баба Яга спасает мир", "Поехавшая", "На солнце, вдоль рядов кукурузы", "Праведник", Теща", "Повелитель ветра".

Фото: кадр из фильма

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