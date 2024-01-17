По данным специалистов, в начале года обстановка будет не сильно спокойной

17 января 2024, 10:41, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Начало 2024 года, по прогнозам экспертов, будет относительно спокойным с точки зрения магнитных штормов. Однако в январе все же будет несколько дат, когда магнитосфера Земли будет находиться в предвозбужденном состоянии.

О том, ждать ли 17 января магнитную бурю и какой она будет мощности – в материале amic.ru.

Правда ли, что 17 января Землю накроет магнитная буря?

Судя по сводке ученых, опубликованной на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, не совсем. Прогноз дает спокойную картину по магнитным возмущениям. Явной угрозы геошторма на 17 января нет.

Какой силы будет магнитная буря 17 января?

Мощность геомагнитных возмущений составит 1-2 балла и в течение дня будет подниматься до 3. Такие показатели относятся к "зеленой" зоне, которая считается безопасной.

Какова вероятность магнитной бури 17 января?

Вероятность магнитной бури в этот день составит 5%, сильного магнитного шторма – 1%. Такие же показатели ожидаются и 18 января.

Когда ожидать следующую магнитную бурю?

Судя по сводке аналитиков, магнитуда Земли будет пребывать в спокойном состоянии до 12 февраля. Уровень геомагнитных возмущений в эти даты не превысит 2-3 баллов. А вот 13 февраля обстановка ухудшится – специалисты прогнозируют магнитную бурю силой 4 балла.

Как пережить магнитную бурю?

У ученых нет единого мнения насчет воздействия магнитных бурь на человека. Некоторые из них считают, что геомагнитные возмущения оказывают сильнейшее влияние на организм. В результате люди могут жаловаться на плохое самочувствие.

Другие же ученые отмечают, что геоштормы не способны оказывать настолько сильный эффект на человека. Врачи рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды и гулять на свежем воздухе. Также в эти дни не следует злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.