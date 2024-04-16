Какой он, идеальный городской автомобиль? В Барнауле появились две новинки от LIVAN

Автоцентр АНТ объявил старт продаж и приглашает на тест-драйв яркого спортивного седана и современного кроссовера

16 апреля 2024, 09:15, ИА Амител erid: LjN8KCmW7

Седан LIVAN S6PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

В Барнауле произошло пополнение в рядах автомобилей для комфортных городских поездок: на дорогах появились два новых представителя модельного ряда LIVAN (Ливэн). LIVAN S6PRO – долгожданный спортивный и элегантный седан, который доступен в трех цветовых решениях (белом, сером и голубом) и трех комплектациях. И кроссовер LIVAN X6PRO – воплощение идеального сочетания спортивного характера и эргономичности. Модель представлена в четырех вариантах цвета кузова и трех комплектациях на выбор. Если вы хотите испытать новинки на дороге, записывайтесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ. А мы расскажем о пяти причинах, почему стоит купить автомобиль LIVAN.

1. Бренд китайского концерна Geely Auto Group

В 2022 году произошло слияние Geely Auto Group (Джили Авто Груп) и Lifan Technology (Лифан Технолоджи), в результате которого был основан бренд LIVAN. А потому оба автомобиля соответствуют высоким стандартам качества и контроля Geely. Сейчас авто производят на заводах "Линхай" (модель S6PRO) и Чэнду (модель X6PRO).

LIVAN для производства трансмиссии использует запатентованную систему компании Getrag ("Гетраг"), для систем безопасности – технологии Volvo ("Вольво") и Bosch ("Бош"), а для производства турбин – лицензию BorgWarner ("БоргВарнер"). Также применяет контроллер подушек безопасности Veoneer ("Веонер") и интегрированную систему электропривода 5 в 1 EnPower ("ЭнПауэр").



Несомненным преимуществом является и то, что при производстве автомобилей LIVAN на заводах применяют катафорезную обработку кузова. Подобную используют такие известные бренды, как Toyota ("Тойота2), BMW (БэЭмВэ), Volkswagen ("Фольксваген"), Audi ("Ауди"), Ford ("Форд"), General Motors ("Дженерал Моторс"), Peugeot ("Пежо"), Citroen ("Ситроен") и Renault ("Рено").

2. Технологии

Ощутите уверенность в каждой поездке, в каждом маневре. Комфорт и динамика соединились в одном седане благодаря тому, что яркий и технологичный LIVAN S6PRO ­имеет:

сверхмощный двигатель с турбонаддувом GEELY;

автоматизированную семиступенчатую коробку передач;

переднюю независимую подвеску "МакФерсон" и заднюю полузависимую торсионную балку;

бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием;

бесконтактное открытие багажника.

Автомобиль LIVAN S6PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Кроссовер LIVAN X6 PRO впечатляет современным дизайном, технологическим оснащением и функциональностью. Вы удивитесь, насколько комфортно и безопасно будет на любой дороге.

Среди особенностей модели можно выделить:

сверхмощный 1,5T двигатель с турбонаддувом;

семиступенчатую трансмиссию с муфтой сцепления мокрого типа;

профессиональные подвески, подходящие под любое путешествие (передняя независимая подвеска "МакФерсон" + задняя многорычажная независимая подвеска, которая позволяет эффективно фильтровать вибрацию, вызванную дорожным покрытием, и обеспечивать комфорт пассажирам).

Доверьтесь технологичным и надежным новинкам, которые подарят комфорт в поездках по городу и обеспечат безопасность, удобство и эффективность передвижения в условиях современного мегаполиса. Вы точно не останетесь незамеченным.

3. Безопасность

Седан LIVAN S6PRO предлагает максимальную безопасность для водителя и пассажиров. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, которые защищают от травм при лобовых и боковых столкновениях. Кроме того, шторки безопасности обеспечивают дополнительную защиту для всех пассажиров.

Для обеспечения безопасного движения в LIVAN S6PRO предусмотрены динамические направляющие линии заднего хода, которые помогают водителю контролировать расстояние до препятствий при движении задним ходом.

В базовую комплектацию также входят девять систем активной безопасности для управления автомобилем в различных ситуациях. Это системы курсовой устойчивости, удержания автомобиля при подъеме, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах и другие.

LIVAN S6PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Благодаря мощному каркасу кузова с 55% высокопрочной стали кроссовер LIVAN X6 PRO обеспечивает высокий уровень безопасности. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности для защиты водителя и пассажиров, а также шторками безопасности по всей длине салона.

В базовую комплектацию входят девять систем активной безопасности, включая:

передовые системы курсовой устойчивости;

удержание автомобиля при подъеме;

предотвращение опрокидывания;

контроль давления в шинах и другие.

Кроме того, задние датчики парковки и камера заднего вида с экраном высокой четкости и динамическими направляющими гарантируют дополнительную безопасность во время движения.

4. Удобство, комфорт и дизайн

О техническом оснащении и безопасности рассказали, пора упомянуть и о внешнем виде новинок.

Седан LIVAN S6PRO имеет просторный салон со спортивными сиденьями, контрастную отделку интерьера и многофункциональную мультимедийную систему.

Его яркий и динамичный дизайн включает острый капот с цельной линией подсветки, яркие дневные ходовые огни и натянутые струны решетки радиатора. Широкий задний бампер в спортивном стиле и цельная линия задних фар завершают динамичный образ.

Внутри автомобиля – просторный и элегантный интерьер с контрастной отделкой салона, приборной панелью с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма и гоночным селектором переключения передач. Лазерная гравировка на приборной панели добавляет изюминки интерьеру авто.

А кроссовер LIVAN X6 PRO впечатляет своим спортивным стилем и элегантным дизайном. Решетка радиатора выполнена в форме крыла бабочки, что придает автомобилю современный и стильный вид. Передние LED-фары интегрированы в решетку и добавляют уникальности внешнему виду.

Задняя оптика также выполнена в едином стиле, создавая динамичный образ. Уникальные колесные диски R18 подчеркивают спортивный характер авто и обеспечивают низкий уровень шума и расхода топлива, повышая комфорт во время езды.

Внутри автомобиля – роскошный и изысканный интерьер с спортивными сиденьями, лазерной гравировкой и просторным вторым рядом сидений. Важным преимуществом является просторный багажник, позволяющий удобно перевозить вещи в городских условиях.

Автомобиль LIVAN X6 PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

5. Соответствие условиям эксплуатации

Автомобили LIVAN приспособлены к суровым климатическим условиям России. Двигатели успешно прошли сложные испытания. Тест-драйвы проводили в разных погодных и дорожных условиях. Машины продемонстрировали свою работоспособность при температурах от -40 до +45 градусов Цельсия, а также на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.

Напомним, испытать новинки на городских дорогах можно уже сейчас. Запишитесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 249е, позвонив по телефону 28-22-22.

Цена на седан LIVAN S6PRO – от 2 249 900 руб. с НДС.

Цена на кроссовер LIVAN X6PRO – от 2 329 900 руб. с НДС.

Узнать подробнее об автомобилях можно на сайте .

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е

Тел.: (3852) 28-22-22

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