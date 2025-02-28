Какой сайт по карману даже начинающему бизнесу?

Сайт на шаблоне – новое быстрое и экономичное решение

28 февраля 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFGJK6zc

Смартфон. Современные технологии / Фото: freepik.com

Сайт – это то, что не заменят ни соцсети, ни визитки, ни отзывы. Это одна из самых качественных точек контакта с целевой аудиторией, ведь она может закрыть все вопросы клиента в одном месте, тем самым подтолкнув его к совершению ключевого действия. А еще на нем можно настроить таргетированную и контекстную рекламу, что только повышает его ценность.

Однако чаще всего разработка сайта (интернет-магазина, сайты-визитки, корпоративного сайта и т.д.) требует значительных временных и денежных затрат, которые есть далеко не у всех алтайских компаний. Поэтому Digital-агентств о Zavod * рекомендует пойти нестандартным путем и вместо создания полностью уникального продукта отдать предпочтение сайту на шаблоне.

"Это не рядовые шаблоны, предлагаемые для использования на сайтах-агрегаторах, которые не имеют реально проработанной основы. Наша команда учла кейсы агентства в разных сферах, популярные сценарии пользовательского поведения, особенности и вариации технических начинок, тем самым сделав быстрое и экономичное решение, доступное даже на старте бизнеса", – отмечает руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

Ключевые преимущества сайта на шаблоне:

Стоимость. Цена такого сайта не более 30 тысяч рублей, что в несколько раз меньше, чем создание сайта с нуля.

Время создания. Чтобы запустить сайт в работу, достаточно всего несколько дней, основную часть которого займет сбор необходимого контента.

Обновление сайта. На сайте-шаблоне легко обновлять информацию самостоятельно без дополнительного привлечения специалистов.

Убедитесь в легкости взаимодействия с сайтом, прочитав пошаговую инструкцию по настройке сайта на шаблоне .

Попробуйте интернет-продвижение на вкус уже на старте своего бизнеса вместе с Digital-агентством Zavod.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Гвардейская, 1/1

WA: +7-983-173-9948

Сайт

*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России​

Фото: freepik

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама