Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выкидывать ее в контейнер для ТКО нельзя

21 января 2025, 11:05, ИА Амител

Акция "Елки-Палки-2025" / Фото: "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" / https://vk.com/mbn_barnaul

Новый и старый Новый год уже отгремели и люди, которые покупали на праздники натуральные елки, теперь спешат от них избавиться. Возле мусорных баков и просто в сугробах возле многоэтажных домов зеленых красавиц становится все больше. Однако не все знают, что за неправильную утилизацию елей грозит штраф и немаленький. Как избавиться от новогодней елки, чтобы на него не нарваться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему нельзя выбросить елку в мусорный бак?

Выкинуть елку в мусорный бак можно, но только если ее высота не превышает полметра. Если дерево более "рослое", предварительно его можно распилить и тоже отправить в контейнер для твердых бытовых отходов. В этом случае никакие штрафные санкции вам не грозят.

Однако деревья, которые в глубину, длину и ширину больше 50 см, уже относятся к крупногабаритным отходам, пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Отправите такую елку в мусорный бак или оставите возле него, можете получить штраф от двух до трех тысяч рублей. А если попадетесь на этом же нарушении за один год повторно, размер наказания составит уже от трех до четырех тысяч. Сейчас камеры установлены чуть ли не в каждом дворе, и при желании найти хозяина новогоднего дерева труда не составит.

Если елку нельзя выкинуть в мусорный бак, куда тогда ее девать?

Каждый год в городах проходят акции по сбору новогодних елей. Перед сдачей их только необходимо очистить от мишуры, остатков украшений, полиэтиленовой пленки. Чаще всего такие деревья в дальнейшем используют в технологическом процессе на деревоперерабатывающих комбинатах или отправляют в зоопарк для подстилок и на корм животным.

Если у вас есть дача, можно отвезти дерево туда, а весной его закопать во дворе, рекомендует Владимир Кошелев. Либо можно использовать ель в качестве природного удобрения для растений. Но для этого нужна компостная яма.

А искусственные елки выбрасывать в мусорку можно?

Искусственные ели производят из резины и ПВХ, ствол чаще всего изготавливают из железа. Так как разлагаться эти материалы не могут, а переработкой почти никто не занимается, такие изделия нужно отвозить на мусорный полигон, объяснил Кошелев.

Кстати, выбрасывать елку (ни живую, ни искусственную) в мусоропровод тоже не рекомендуется: это может стать причиной его засора. Казалось бы, очевидный факт, но некоторые жильцы многоэтажек поступают именно так, отмечают в Роскачестве.