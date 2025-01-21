Какой штраф грозит за выброшенную в мусорный бак елку?
Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выкидывать ее в контейнер для ТКО нельзя
21 января 2025, 11:05, ИА Амител
Новый и старый Новый год уже отгремели и люди, которые покупали на праздники натуральные елки, теперь спешат от них избавиться. Возле мусорных баков и просто в сугробах возле многоэтажных домов зеленых красавиц становится все больше. Однако не все знают, что за неправильную утилизацию елей грозит штраф и немаленький. Как избавиться от новогодней елки, чтобы на него не нарваться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему нельзя выбросить елку в мусорный бак?
Выкинуть елку в мусорный бак можно, но только если ее высота не превышает полметра. Если дерево более "рослое", предварительно его можно распилить и тоже отправить в контейнер для твердых бытовых отходов. В этом случае никакие штрафные санкции вам не грозят.
Однако деревья, которые в глубину, длину и ширину больше 50 см, уже относятся к крупногабаритным отходам, пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Отправите такую елку в мусорный бак или оставите возле него, можете получить штраф от двух до трех тысяч рублей. А если попадетесь на этом же нарушении за один год повторно, размер наказания составит уже от трех до четырех тысяч. Сейчас камеры установлены чуть ли не в каждом дворе, и при желании найти хозяина новогоднего дерева труда не составит.
Если елку нельзя выкинуть в мусорный бак, куда тогда ее девать?
Каждый год в городах проходят акции по сбору новогодних елей. Перед сдачей их только необходимо очистить от мишуры, остатков украшений, полиэтиленовой пленки. Чаще всего такие деревья в дальнейшем используют в технологическом процессе на деревоперерабатывающих комбинатах или отправляют в зоопарк для подстилок и на корм животным.
Если у вас есть дача, можно отвезти дерево туда, а весной его закопать во дворе, рекомендует Владимир Кошелев. Либо можно использовать ель в качестве природного удобрения для растений. Но для этого нужна компостная яма.
А искусственные елки выбрасывать в мусорку можно?
Искусственные ели производят из резины и ПВХ, ствол чаще всего изготавливают из железа. Так как разлагаться эти материалы не могут, а переработкой почти никто не занимается, такие изделия нужно отвозить на мусорный полигон, объяснил Кошелев.
Кстати, выбрасывать елку (ни живую, ни искусственную) в мусоропровод тоже не рекомендуется: это может стать причиной его засора. Казалось бы, очевидный факт, но некоторые жильцы многоэтажек поступают именно так, отмечают в Роскачестве.
11:09:50 21-01-2025
ага. когда все баки забиты старыми креслами. тумбами. б\у шинами.. елка там прям на штраф нарывается
11:39:38 21-01-2025
Гость (11:09:50 21-01-2025) ага. когда все баки забиты старыми креслами. тумбами. б\у ши... господи, какие свиньи рядом с вами живут!!
12:54:02 21-01-2025
Гость (11:09:50 21-01-2025) ага. когда все баки забиты старыми креслами. тумбами. б\у ши... люди не понимают что тумбу производства ссср или кресло можно продать в комиссионку еще и бабала срубить если модель редкая
13:09:13 21-01-2025
Гость (12:54:02 21-01-2025) люди не понимают что тумбу производства ссср или кресло можн... да не.. там одна фигня всегда валяется)))
11:33:03 21-01-2025
а как они отслеживать будут кто выбросил?
11:35:45 21-01-2025
Гость (11:33:03 21-01-2025) а как они отслеживать будут кто выбросил?... у всех баков засаду выставят))
11:38:32 21-01-2025
Рядом с банками должно быть выделено место под крупногабаритный мусор.
12:55:28 21-01-2025
Гость (11:38:32 21-01-2025) Рядом с банками должно быть выделено место под крупногабарит... есть. работает. все норм.
12:58:48 21-01-2025
Гость (11:38:32 21-01-2025) Рядом с банками должно быть выделено место под крупногабарит... ой, поторопился - банк рядом с моим домом есть, но я туда редко хожу...
11:53:18 21-01-2025
Штрафы есть, а закона по елкам нет.
12:30:15 21-01-2025
Вобщем, гражданы, шабаш - новый год празднуем без ёлок, без оливье, без фейерверков и без шампаньского: врезали по поллитора самосидки на рыло, мануфактурой занюхали - и соблюдаем светомаскировку до утра.
23:09:15 21-01-2025
Кхм... (12:30:15 21-01-2025) Вобщем, гражданы, шабаш - новый год празднуем без ёлок, без ... Как у вас там в Куеве- дождик?
18:41:12 21-01-2025
10 лет лагерей - думаю достаточно.
01:16:36 22-01-2025
под покровом ночи выкину и фигу вы поймаете. да и некому ловить-то...тут ппс нет!!! а вы про елки. Поножовщину то не кому разогнать, а вы про елки. смешно