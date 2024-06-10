Какой тариф выбрать предпринимателю при открытии счета?

О трех самых востребованных тарифах рассказали в банке "Левобережный"

10 июня 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8Kbgfc

Хлеб. Пекарня / Фото: Petar Chernaev / istockphoto.com

Расчетный счет – один из главных инструментов бизнеса. Даже микробизнес нуждается в расчетно-кассовом обслуживании (РКО), чтобы рассчитываться с контрагентами, получать деньги от партнеров и клиентов, платить налоги и взносы. Предложений на рынке много. В банке "Левобережный" рассказали о трех выгодных для бизнеса тарифах.

Для начинающих

Если вы только открываете свой бизнес, у вас есть возможность бесплатно пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, подключив тариф "Ноль для старта"*. Первый месяц пользования тарифом бесплатно. Помимо бесплатного обслуживания, клиенты не платят процент от зачисления денег на счет и могут совершить пять бесплатных платежек в месяц. При этом налоговые и внутрибанковские платежи не расходуют этот лимит, они всегда бесплатны.

Также ежемесячно доступны бесплатные переводы денег с расчетного счета: на счета физических лиц – до 150 тысяч рублей, а на свой личный счет физического лица, открытый в Банке "Левобережный" – до 300 тысяч рублей.

А если оформить к счету бизнес-карту и совершать покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц по ней, то обслуживание счета будет бесплатным навсегда.

Для онлайн-бизнеса

Если вы ведете свой бизнес онлайн, используя для продажи товаров площадки маркетплейсов, вам понравится тариф "Селлер"** со льготными условиями:

бесплатный вывод торговой выручки до 1 млн рублей, далее – 0,5%;

бесплатные налоговые и внутрибанковские платежи;

бесплатное обслуживание счета в течение трех месяцев, далее – от 450 до 950 рублей ежемесячно, в зависимости от наличия зачислений торговой выручки.

Тариф подходит для торговли на площадках: "Вайлдберриз, "Леруа Мерлен", "Озон", "АлиЭкспресс", "Детский мир", "Авито".

Для бизнеса с активными расчетами

Если вы часто рассчитываетесь с контрагентами, присмотритесь к тарифам с неограниченным количеством платежек. Например, "Платежи без границ"*** с бесплатными межбанковскими, внутрибанковскими и налоговыми платежами, а также зачислением на счет. Подключив тариф, вы можете бесплатно пользоваться интернет-банком, осуществлять переводы на счета физических лиц или на счет ИП до 150 тыс. рублей в месяц с комиссией 0,5%, до 300 тыс. рублей – 1%, до 1,5 млн рублей – 1,5%, свыше 3%.

Банк "Левобережный" предлагает бесплатно открыть расчетный счет. Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка, в Онлайн-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Если у вас остались вопросы – специалисты банка ответят бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

*По тарифу для новых клиентов "Ноль для старта" открытие и обслуживание счета в первый месяц 0 ₽. Далее – 0 ₽, если в предыдущем отчетном месяце транзакции по корпоративным картам и/или бизнес-картам составили 100 000 ₽ и более. Если в предыдущем отчетном месяце транзакции составили менее 100 тыс. ₽ – стоимость обслуживания 650 ₽. Комиссия не взимается за пять платежей на счета юрлиц и ИП, отправленных в другой банк. Налоговые и внутрибанковские платежи – 0 ₽, не расходуют общий лимит платежей в месяц. Переводы на счета физлиц без комиссии – до 450 тыс. ₽/мес., далее – от 1%. Зачисление денег на счет 0 ₽.

** По тарифу "Селлер" открытие и обслуживание счета 0 ₽. Начиная с 4 мес. стоимость обслуживания – 450 ₽/мес., если за отчетный период есть минимум одно зачисление торговой выручки с маркетплейса на счет клиента, открытый в банке, в ином случае – 950 ₽/мес.

*** По тарифу "Платежи без границ" открытие счета 0 ₽. Стоимость в первый месяц обслуживания составляет 1290 ₽ и сохраняется на последующие месяцы в случае, если клиент выполняет условия по поддержанию среднемесячных остатков на расчетном счете в предыдущем месяце в размере 300 тыс. ₽. Если средний остаток по РКО за прошедший расчетный период менее 300 тыс. ₽. Стоимость пакета – 3290 ₽/мес.

Подробнее на nskbl.ru. Банк "Левобережный" оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия тарифов в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ИНН 540 415 4492

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