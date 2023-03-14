"Какой-то зверь" убил 86-летнюю сибирячку и поджёг её квартиру

Тело женщины обнаружили приехавшие на вызов пожарные

14 марта 2023, 18:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась рано утром 12 марта. Тело 86-летней женщины обнаружили приехавшие на вызов пожарные. Как выяснилось позже – её убили, а огнём пытались замести следы. Внучка погибшей рассказала, что неизвестный каким-то образом проник в квартиру.

"Я думала, такая жестокость бывает только в самых злых фильмах, но никогда не думала, что такое произойдёт в нашей семье. Просто кто-то проник в квартиру и сделал всё это. Какой-то зверь вот так жестоко поступил с нашей бабушкой", – отметила девушка.

О произошедшем она узнала от следователя: позвонили из СК, но номер был незнакомый, поэтому трубку не взяла, а потом пришло сообщение. Девушка перезвонила и услышала страшные новости.

"Я видела своими глазами то, что видела в самых страшных фильмах, только наяву, и не верю, что это произошло в нашей семье", – рассказала сибирячка.

Как пояснила девушка изданию, подозреваемого уже задержали, сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.