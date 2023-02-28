Какую выплату при рождении детей хотят ввести в России и кто сможет её получить?

Рассказываем, о какой сумме идёт речь и на что её можно будет потратить

28 февраля 2023, 06:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России родителям, у которых на свет появился малыш, предлагают начать оказывать дополнительную финансовую поддержку. Соответствующий законопроект уже подготовили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от ЛДПР. Однако такая помощь, если инициативу одобрят, будет положена не каждой семье. Какие критерии необходимо соблюсти, чтобы получить такой сертификат, и какого он будет номинала, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Для каких семей хотят ввести новую меру материальной поддержки?

Сертификат для новорождённого ребёнка народные избранники предлагают ввести исключительно для российских семей, которые испытывают финансовые сложности. Родителям, чей суммарный доход окажется ниже двух региональных прожиточных минимумов, будет положена материальная помощь. Ещё одно обязательное условие – постоянное проживание на территории страны, сообщают "Известия".

Напомним, сейчас размер единовременного пособия при рождении ребёнка составляет 22 909 рублей. Но этих денег явно не хватает на крупные покупки для малыша.

Сколько будет положено денег малообеспеченным семьям?

Ожидается, что размер сертификата для новорождённого ребёнка составит не менее 30 тысяч рублей, сообщил один из авторов законопроекта сенатор Вадим Деньгин.



При этом в пояснительной записке сказано, что последнее слово будет за правительством РФ. Оно и установит номинальную стоимость сертификата в зависимости от средних цен на детские товары российского производства, включая коляску, одежду и предметы гигиены.

Деньги можно будет потратить по своему усмотрению или есть ограничения?

Пока деталей известно мало. Сообщается только, что сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для новорождённого. Это может быть кроватка, коляска, пеленальный столик, памперсы, одежда и др. Но придётся ли отчитываться об этом и самое главное кому, пока неизвестно.