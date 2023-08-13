"Калашников" презентовал автомат АК-19 под патроны стандарта НАТО
Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы
13 августа 2023, 20:55, ИА Амител
Концерн "Калашников" презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Об этом сообщает ТАСС.
Новое оружие создано на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Оно использует патрон натовского калибра 5,56 и является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова.
Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.
Напомним, что АК-12 – автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил. Он призван заменить АК-74 и АК-74М, которые использовались в армии РФ.
21:31:49 13-08-2023
Барнаульский патронный завод кинули получается.
21:57:08 13-08-2023
Патронный завод обязан уметь изготавливать патроны разных калибров, а не только 12 и 16-го. Пусть шевелятся.
08:22:42 14-08-2023
Гость (21:57:08 13-08-2023) Патронный завод обязан уметь изготавливать патроны разных ка... Патронный завод вовсю выпускал патроны натовского стандарта, их очень уважали в тех же США, потому как дёшево и сердито... но с началом СВО пендосы прикрыли нашу лавочку...
03:40:06 14-08-2023
Почему под натовский?
12:20:23 14-08-2023
Гость (03:40:06 14-08-2023) Почему под натовский?... Возможно просто появились в наличии большие запасы НАТОвских патронов, которые раньше планировались продать за рубеж, а сейчас зависли на складах. Да и захватили у хохлов тоже думаю таких патронов изрядно. 5,45 в 5,56 переделать абсолютно не сложно, так что задумка вполне себе имеет право на жизнь. Другое дело что в армии будет зоопарк с калибрами, это конечно не очень удобно. А может чисто на экспорт сделали версию, много стран же в мире использует такой универсальный патрон и которые нам не враждебны. Вот они и будут покупать и патроны и оружие для него.
17:00:12 14-08-2023
Гость (12:20:23 14-08-2023) Возможно просто появились в наличии большие запасы НАТОвских... Сейчас то в армии поряааадок..
06:51:23 14-08-2023
Собираемся снабжать НАТО современным орудием?!
08:19:55 14-08-2023
Владимир В. (06:51:23 14-08-2023) Собираемся снабжать НАТО современным орудием?!... Ну а чё... деньги не пахнут... нефть, газ, редкоземельные металлы врагу же поставляем... спутники связи двойного назначения на орбиту выводим... Кому война- а кому мать родна!
09:59:00 14-08-2023
Всесуточное применение это как? Другие модели только раз до обеда стрелять могут?
10:10:27 14-08-2023
Гость (09:59:00 14-08-2023) Всесуточное применение это как? Другие модели только раз до ... ...подготовкой к всесуточному применению... Это возможность установки ночного прицела. У других тоже имеется, в отличие от ранних версий калашникова.
20:01:31 14-08-2023
И даже сейчас продолжается преступная стандартизация ВС по НАТО, СВО ни чему не научила А мы говорим о какой то не понятной пятой колонне подразумевая тех кто обеспокоен обороноспособностью страны и защитой народа от уничтожения. Уже давно пора вооружать автоматами с 10 мм-12 мм умными пулями.