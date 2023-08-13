"Калашников" презентовал автомат АК-19 под патроны стандарта НАТО

Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы

13 августа 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Концерн "Калашников" презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Об этом сообщает ТАСС.

Новое оружие создано на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Оно использует патрон натовского калибра 5,56 и является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова.

Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Напомним, что АК-12 – автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил. Он призван заменить АК-74 и АК-74М, которые использовались в армии РФ.