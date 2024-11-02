"Калашников" завершил испытания нового автомата

Он разработан по заданию Минобороны для вспомогательных подразделений

02 ноября 2024, 22:46, ИА Амител

В России завершены испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников. По его словам, которые приводит пресс-служба концерна в Telegram-канале, он разработан по заданию Минобороны для вспомогательных подразделений.

"Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17, это компактный автомат. <...> Сейчас идет оформление документов, планируется присвоение литеры О1", – заявил он.

АМ-17 прошел апробацию в зоне СВО, где получил хорошие отзывы. По результатам обратной связи от военнослужащих в изделие внесен ряд изменений. Освоение его серийного производства планируется начать в 2025 году. Он может заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979 году.