Калькулятор займа. Основные параметры, которые следует учитывать

Важна сумма, процент, сроки и другое

20 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2n1xt

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заем – удобный финансовый инструмент, с помощью которого клиент МФО получает финансовую поддержку быстро и без проверок таких параметров, как кредитная история, платежеспособность, наличие официального трудоустройства и т.д. Ехать в офис кредитной организации лично не требуется – процедура получения денег проходит онлайн. Просчитать нагрузку на семейный бюджет также можно заранее – для этого существует специальный калькулятор займа .

Произвести расчеты можно за несколько секунд, задав следующие критерии:

сумма займа – стоит грамотно соотносить сумму с имеющимся объемом доходов, после оплаты кредита должны оставаться средства на продукты, коммунальные расходы и прочие обязательные платежи;

процентная ставка – именно от этого параметра зависит, насколько "дорогим" будет использование заемных денежных средств. Чем ставка ниже, тем лучше;

срок займа – заем относится к краткосрочному типу кредитования, чаще всего он выдается на несколько недель, реже – месяцев. Чем быстрее клиент возвращает заемные средства, тем меньше переплата за пользование ими;

периодичность платежей – график может быть разным (раз в месяц, раз в две недели, в конце срока). Каждый подбирает наиболее удобный для себя вариант.

Кроме того, стоит изучить отзывы о МФО, в котором планируется взять заем. Это поможет выбрать наиболее подходящую организацию.

Также рекомендуется изучить дополнительные условия, которые могут устанавливать МФО при заключении договора. В первую очередь речь идет о размере штрафов и пеней при просрочках платежа.

Важно, есть ли продление периода займа без штрафных санкций, если по какой-то причине его не получится вернуть вовремя. Также специалисты рекомендуют выяснить, какой способ идентификации личности заемщика (по СМС, путем отправки сканов документов) используется. А еще предоставляются ли льготные условия для обращающихся в конкретную организацию впервые, есть ли беспроцентный период и т.д. Подобные "бонусы" позволяют отлично сэкономить.

Скорость поступления средств на карту – еще один важный параметр. Как правило, на рассмотрение заявки и осуществление перевода уходит несколько часов, но в некоторых случаях этот процесс может быть более длительным (зависит от внутренних правил организации).

ООО "Займи.ру"

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