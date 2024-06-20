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"Каменская типография" предлагает печать агитматериалов на выборах в Республике Алтай

Прайс-лист на услуги типографии

20 июня 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KbvSZ

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Во второе воскресенье сентября в Республике Алтай пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского уровня. Агитационные материалы можно заказать в "Каменской типографии".

Ниже размещаем сведения о размере и условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению агитационных материалов АО "Каменская типография" в период избирательных кампаний по выборам главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, выборам депутатов Республики Алтай, проводимым на территории Республики Алтай 8 сентября 2024 года.

АО "Каменская типография"

выборы

Комментарии 2

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Гость

20:19:05 20-06-2024

У нас своих типографий хватает. Зачем ещё кого то до освоения бюджета допускать.

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Андрей

21:38:25 20-06-2024

Гость (20:19:05 20-06-2024) У нас своих типографий хватает. Зачем ещё кого то до освоени... Это агитационные материалы. Тут бюджет ни при чем. А так молодцы. Под лежачий камень вода е течет.

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