"Каменская типография" предлагает печать агитматериалов на выборах в Республике Алтай

Прайс-лист на услуги типографии

20 июня 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KbvSZ

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Во второе воскресенье сентября в Республике Алтай пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского уровня. Агитационные материалы можно заказать в "Каменской типографии".

Ниже размещаем сведения о размере и условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению агитационных материалов АО "Каменская типография" в период избирательных кампаний по выборам главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, выборам депутатов Республики Алтай, проводимым на территории Республики Алтай 8 сентября 2024 года.

АО "Каменская типография"

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