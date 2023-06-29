"Каменская типография" предлагает услуги печати агитационных материалов на выборы
Публикуем прайс-лист на услуги типографии
29 июня 2023, 17:01, ИА Амител LjN8JtiMV
Выборы в Алтайском крае 2022 года / Фото: amic.ru
"Каменская типография" представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов АО "Каменская Типография" в период избирательной кампании по выборам губернатора Алтайского края и иным выборам в органы местного самоуправления на территории Алтайского края и Республики Алтай 10 сентября 2023 года.
АО "Каменская типография"Реклама
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