"Каменская типография" предлагает услуги печати агитационных материалов на выборы
Публикуем прайс-лист на услуги типографии
20 декабря 2023, 14:16, ИА Амител erid: LjN8KCU9P
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
АО "Каменская типография" представило сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению печатных и иных агитационных материалов АО "Каменская типография" в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.
АО "Каменская типография"Реклама
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