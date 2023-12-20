"Каменская типография" предлагает услуги печати агитационных материалов на выборы

Публикуем прайс-лист на услуги типографии

20 декабря 2023, 14:16, ИА Амител erid: LjN8KCU9P

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

АО "Каменская типография" представило сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению печатных и иных агитационных материалов АО "Каменская типография" в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

АО "Каменская типография"

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