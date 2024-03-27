Камни рухнули на Чуйский тракт на Алтае
Движение на дороге временно оказалось ограничено
27 марта 2024, 15:50, ИА Амител
Кадры с места камнепада / ГУ МЧС по Республике Алтай
Обвал породы на дорогу произошел в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"В 11:08 поступило сообщение о том, что на 686 километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошел сход скальных пород на дорожное полотно", - сказано в сообщении.
Проезд для грузового транспорта закрыли в обе стороны, а для легковых автомобилей организовали реверсивное движение.
Привлечено 10 человек, 7 единиц техники. От МЧС России 2 человека и 1 единица техники.
Пострадавших нет.
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