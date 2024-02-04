Канализационные воды заливают участки жителей Славгорода
Решить проблему пока не получается
04 февраля 2024, 19:29, ИА Амител
Кадр из видео от жителей Славгорода / "В курсе 22"
Жители одного из районов Славгорода пожаловались на проблему с канализацией. Их обращение опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожан, сточные воды вытекают из люка и заливают улицу, а также приусадебные участки.
Разливаясь, вода подмывает дорогу в частном секторе. При этом решение проблемы постоянно откладывается.
В это время люди самостоятельно пытаются справиться с последствиями разливов.
20:48:14 04-02-2024
А что власти в администрации Славгорода нет?
05:19:40 05-02-2024
Странно (20:48:14 04-02-2024) А что власти в администрации Славгорода нет? ... Власти то есть. Но так, как в стране происходит происходит отрицательная селекция, так называемой чиновничьей элиты, то власти Славгорода на порядок а то и больше хуже, чем чиновничье войско губернатора.
12:22:48 05-02-2024
ой ну и ничего страшного, можно и потерпеть, главное, что бы нас не захватили англосаксы и не превратили нас в свои колонии, как Канаду и Австралию. А то превратят Славгород в Ванкувер или Сидней и как жить тогда? Ну г*но, ну течет...но ведь свое же, родное...