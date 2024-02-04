Канализационные воды заливают участки жителей Славгорода

Решить проблему пока не получается

04 февраля 2024, 19:29, ИА Амител

Кадр из видео от жителей Славгорода / "В курсе 22"

Жители одного из районов Славгорода пожаловались на проблему с канализацией. Их обращение опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, сточные воды вытекают из люка и заливают улицу, а также приусадебные участки.

Разливаясь, вода подмывает дорогу в частном секторе. При этом решение проблемы постоянно откладывается.

В это время люди самостоятельно пытаются справиться с последствиями разливов.