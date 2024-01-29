Алтайский депутат Малинкович сдал документы и подписи в ЦИК
Решение о его регистрации примут в течение десяти дней
29 января 2024, 11:15, ИА Амител
Центральная избирательная комиссия 28 января приняла у лидера партии "Коммунисты России" и депутата Алтайского Заксобрания Сергея Малинковича документы для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.
Как отметили в телеграм-канале ЦИК, Малинкович также сдал подписи избирателей – всего более 107 тысяч штук. Тем самым он стал вторым претендентом, который их предоставил.
Сейчас специалисты начали изучать подписные листы депутата. Решение о его регистрации примут в течение десяти дней.
Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.
На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
11:29:35 29-01-2024
Получат свой 1% и успокоятся. Но как будет звучать в биографиях "Участвовал в выборах президента России" Как звучит)) Не догоню, хоть согреюсь))
14:35:20 29-01-2024
Почему у нас с 2021 года в АКЗС сидит человек с Ленинградской области?
14:37:45 29-01-2024
Тут есть хоть один человек, который за него ставил подпись?
15:44:00 29-01-2024
А что полезного для Родины сделал этот Маленкович?
17:42:12 29-01-2024
Полная профанация. Буквально весь мир видел, как собирали 200 тысяч подписей за Надеждина. А где набрал их этот "кандидат"?
20:13:40 29-01-2024
Гость (17:42:12 29-01-2024) Полная профанация. Буквально весь мир видел, как собирали 20... Весь мир увидел очереди ду раков