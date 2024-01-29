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Алтайский депутат Малинкович сдал документы и подписи в ЦИК

Решение о его регистрации примут в течение десяти дней

29 января 2024, 11:15, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: amic.ru
Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Центральная избирательная комиссия 28 января приняла у лидера партии "Коммунисты России" и депутата Алтайского Заксобрания Сергея Малинковича документы для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Как отметили в телеграм-канале ЦИК, Малинкович также сдал подписи избирателей – всего более 107 тысяч штук. Тем самым он стал вторым претендентом, который их предоставил.

Сейчас специалисты начали изучать подписные листы депутата. Решение о его регистрации примут в течение десяти дней.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Россия выборы
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Комментарии 6

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ВВП

11:29:35 29-01-2024

Получат свой 1% и успокоятся. Но как будет звучать в биографиях "Участвовал в выборах президента России" Как звучит)) Не догоню, хоть согреюсь))

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Дон Торпеда

14:35:20 29-01-2024

Почему у нас с 2021 года в АКЗС сидит человек с Ленинградской области?

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Гость

14:37:45 29-01-2024

Тут есть хоть один человек, который за него ставил подпись?

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Гость

15:44:00 29-01-2024

А что полезного для Родины сделал этот Маленкович?

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Гость

17:42:12 29-01-2024

Полная профанация. Буквально весь мир видел, как собирали 200 тысяч подписей за Надеждина. А где набрал их этот "кандидат"?

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Гость

20:13:40 29-01-2024

Гость (17:42:12 29-01-2024) Полная профанация. Буквально весь мир видел, как собирали 20... Весь мир увидел очереди ду раков

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