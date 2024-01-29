Алтайский депутат Малинкович сдал документы и подписи в ЦИК

Решение о его регистрации примут в течение десяти дней

29 января 2024, 11:15, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Центральная избирательная комиссия 28 января приняла у лидера партии "Коммунисты России" и депутата Алтайского Заксобрания Сергея Малинковича документы для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Как отметили в телеграм-канале ЦИК, Малинкович также сдал подписи избирателей – всего более 107 тысяч штук. Тем самым он стал вторым претендентом, который их предоставил.

Сейчас специалисты начали изучать подписные листы депутата. Решение о его регистрации примут в течение десяти дней.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.