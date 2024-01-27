Кандидат в президенты Владислав Даванков приехал в Барнаул

Он, в частности, пообщался с бизнес-сообществом и возложил цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда

27 января 2024, 13:30, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Вице-спикер Госдумы и единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в субботу, 27 января, посетил Барнаул.

Политик провел деловой завтрак с представителями местного бизнес-сообщества и обсудил с ними поддержку малого и среднего предпринимательства, также он пообщался со своими сторонниками и поучаствовал в возложении цветов к памятнику жертвам блокады Ленинграда на улице Антона Петрова.

Завершится визит Даванкова встречей со студентами и преподавателями АлтГУ. Ее главной темой станет поддержка стартапов молодых ученых.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование. На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.