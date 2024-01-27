Кандидат в президенты Владислав Даванков приехал в Барнаул
Он, в частности, пообщался с бизнес-сообществом и возложил цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда
27 января 2024, 13:30, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы и единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в субботу, 27 января, посетил Барнаул.
Политик провел деловой завтрак с представителями местного бизнес-сообщества и обсудил с ними поддержку малого и среднего предпринимательства, также он пообщался со своими сторонниками и поучаствовал в возложении цветов к памятнику жертвам блокады Ленинграда на улице Антона Петрова.
Завершится визит Даванкова встречей со студентами и преподавателями АлтГУ. Ее главной темой станет поддержка стартапов молодых ученых.
Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование. На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
13:34:08 27-01-2024
Всякую ..... понапихали, лиж бы выграть в демократию
16:03:15 27-01-2024
Гость (13:34:08 27-01-2024) Всякую ..... понапихали, лиж бы выграть в демократию... Это называется оппозиция, разрешенная Кремлем.
16:23:22 27-01-2024
Гость (16:03:15 27-01-2024) Это называется оппозиция, разрешенная Кремлем.... Какая ж это оппозиция? Это партия, присутствующая в ГД, а там все они голосуют одинаково.
01:21:30 28-01-2024
Гость (16:23:22 27-01-2024) Какая ж это оппозиция? Это партия, присутствующая в ГД, а та... Да. Она еще карманной оппозицией называется. Не слышали?
17:20:18 27-01-2024
Гость (16:03:15 27-01-2024) Это называется оппозиция, разрешенная Кремлем.... Видали мы всякой оппозиции на выборах губернатора в сентябре и на выборах Президента в марте такая же оппозиция будет . ( Это Владиславу Даванкову надо обратиться за подписями в партию Единая Россия , пообещать им , что когда выделят деньги на предвыборную работу поделится ими с Единой Россий и всё такое , ... )
16:50:58 27-01-2024
Все так делают. Всё будет хорошо, а потом что... Кто сейчас командует пусть командует. Может иностранное уйдёт. И в том числе предприниматели которые за границей и наслаждаются жизнью, а мы как рабы на них работаем чтоб бабки были. Может Путин перевернет всё это. А эти только пошедшие только обещают.
17:27:22 28-01-2024
Гость (16:50:58 27-01-2024) Все так делают. Всё будет хорошо, а потом что... Кто сейчас ... Может Путин перевернет всё это. ============== 25 лет переворачивает.
16:54:12 27-01-2024
Томенко тоже не слидит. Как дворы не чистили каждую зиму так и не чистят. Из года в год. Толку нет. Бензин дешеветь должен, где?! Только дорожает. Зарплаты говорят хорошие. Конечно если на работе жить... Молодцы
17:23:48 27-01-2024
Только ЗА Путина!!! А даванко ещё не дорос,обещать-и дурак может!!! Стыдно должно быть в такое время даже надежды подавать , что он сможет что&то сделать, тем более на мировом уровне.
21:47:14 27-01-2024
.. (17:23:48 27-01-2024) Только ЗА Путина!!! А даванко ещё не дорос,обещать-и дурак ... При чем здесь мировой уровень, если в своем доме бардак.
23:05:41 27-01-2024
с такой фамилией и внешностью в Президенты России?! да вы с дуба что ли
23:06:40 27-01-2024
Только ЗА Путина. Нет нормальных спецов и кандидатов кроме него
08:56:33 28-01-2024
лея (23:06:40 27-01-2024) Только ЗА Путина. Нет нормальных спецов и кандидатов кроме н... Так ради любопытства,а вы в курсе о средней продолжительности жизни мужчин у нас в стране?
21:25:42 28-01-2024
намекаешь? годика 4 еще протянет. Не дрыгайся, враг. У некоторых вон мумии в президентах или бабки климактеричные
11:03:03 28-01-2024
у них в программе - разрушение государства... Читали на их офиц. сайте pdf, знаем
21:15:17 28-01-2024
Гость (11:03:03 28-01-2024) у них в программе - разрушение государства... Читали на их о... а в вашей программе разве не так?