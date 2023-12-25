Канье Уэст репостнул рекламу с Ералашем из "Слова пацана"

Актер Ярослав Могильников позировал в мерче, приуроченном к новому альбому артиста

25 декабря 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: соцсети

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст репостнул себе в соцсети фотографию российского актера Ярослава Могильникова, сыгравшего роль Ералаша в сериале "Слово пацана".

Снимок, на котором Могильников позирует в мерче, приуроченном к новому альбому Канье, опубликовал дизайнер Гоша Рубчинский, а затем ее репостнул к себе сам исполнитель.

Ранее стало известно, что Рубчинский стал дизайнером бренда одежды Канье Уэста Yeezy. Как отмечает "Газета.ру", Гоша Рубчинский и Канье Уэст давно знакомы лично.

В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.