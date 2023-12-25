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Канье Уэст репостнул рекламу с Ералашем из "Слова пацана"

Актер Ярослав Могильников позировал в мерче, приуроченном к новому альбому артиста

25 декабря 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст репостнул себе в соцсети фотографию российского актера Ярослава Могильникова, сыгравшего роль Ералаша в сериале "Слово пацана".

Снимок, на котором Могильников позирует в мерче, приуроченном к новому альбому Канье, опубликовал дизайнер Гоша Рубчинский, а затем ее репостнул к себе сам исполнитель.

Ранее стало известно, что Рубчинский стал дизайнером бренда одежды Канье Уэста Yeezy. Как отмечает "Газета.ру", Гоша Рубчинский и Канье Уэст давно знакомы лично. 

В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

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Комментарии 4

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Гость

09:17:57 25-12-2023

С какого перепугу репер вдруг стал "музыкантом"? То,что эта галиматья "читается" в сопровождении звуков, не делает её "музыкой".

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Гость

09:42:38 25-12-2023

Гость (09:17:57 25-12-2023) С какого перепугу репер вдруг стал "музыкантом"? То,что эта ... Эпично дал в рейтузы, эксперт по музыке. Ознакомься хотя бы в Википедии кто это такой. Да и репер, это не про музыку, это из геодезии.

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Гость

11:10:57 25-12-2023

Гость (09:42:38 25-12-2023) Эпично дал в рейтузы, эксперт по музыке. Ознакомься хотя бы ... О, чёткие рубцовские пацанчики на гнилых тоже машинах Вистах с дребезжащими багажниками и прямотоками подтянулись!

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Гость

11:54:41 25-12-2023

кто все эти люди??

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