Канье Уэст репостнул рекламу с Ералашем из "Слова пацана"
Актер Ярослав Могильников позировал в мерче, приуроченном к новому альбому артиста
25 декабря 2023, 08:05, ИА Амител
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст репостнул себе в соцсети фотографию российского актера Ярослава Могильникова, сыгравшего роль Ералаша в сериале "Слово пацана".
Снимок, на котором Могильников позирует в мерче, приуроченном к новому альбому Канье, опубликовал дизайнер Гоша Рубчинский, а затем ее репостнул к себе сам исполнитель.
Ранее стало известно, что Рубчинский стал дизайнером бренда одежды Канье Уэста Yeezy. Как отмечает "Газета.ру", Гоша Рубчинский и Канье Уэст давно знакомы лично.
В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.
09:17:57 25-12-2023
С какого перепугу репер вдруг стал "музыкантом"? То,что эта галиматья "читается" в сопровождении звуков, не делает её "музыкой".
09:42:38 25-12-2023
Гость (09:17:57 25-12-2023) С какого перепугу репер вдруг стал "музыкантом"? То,что эта ... Эпично дал в рейтузы, эксперт по музыке. Ознакомься хотя бы в Википедии кто это такой. Да и репер, это не про музыку, это из геодезии.
11:10:57 25-12-2023
Гость (09:42:38 25-12-2023) Эпично дал в рейтузы, эксперт по музыке. Ознакомься хотя бы ... О, чёткие рубцовские пацанчики на гнилых тоже машинах Вистах с дребезжащими багажниками и прямотоками подтянулись!
11:54:41 25-12-2023
кто все эти люди??