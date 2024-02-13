"Каникулы первоклашки". Чем занять ребенка во время дополнительного отдыха в феврале?

Да так, чтобы было интересно, весело и с пользой

13 февраля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K4MEz

Дети. Зима / Фото: pressfoto / freepik.com

Школьные каникулы ­– это прекрасная возможность для детей отдохнуть от учебы, развлечься и найти новых друзей. Смотреть мультики и играть в игры на планшете и телефоне, конечно, интересно, но это никогда не заменит живого общения, новых интересных знакомств и, самое печальное, – не оставит приятных воспоминаний. Подарить первоклашкам море ярких впечатлений и положительных эмоций сможет время, проведенное в компании сверстников, рядом с позитивными и изобретательными вожатыми. Детский оздоровительный лагерь "Орленок" при АО "Санаторий "Сосновый бор" приглашает ребят провести незабываемые каникулы. Рассказываем, какую программу подготовили для юных гостей.

Чем будут заняты дети на смене?

Программа "Каникулы первоклашки" – это:

ежедневные активности на свежем воздухе (подвижные игры, спортивные состязания – все, что так любят дети);

дискотеки и шоу-программы (зажигательные танцы, конкурсы, представления – скучно не будет ни минуты);

вечерние огоньки с вожатыми (душевные разговоры, любимые песни, новые друзья);

вкусное пятиразовое питание.

Также предусмотрена медицинская детская оздоровительная программа "Мой иммунитет" (входит прием врача-педиатра, соляная пещера, ароматерапия, фиточай, кислородный коктейль и пешие прогулки).

Проживать дети будут в теплых комфортных номерах с душем и туалетом прямо в корпусе.

Анимация / Фото: "Сосновый бор"

А опытные ли там вожатые?

В "Орленке" работают не только опытные, но и талантливые вожатые сводного педагогического отряда "Парус" ­– одного из лучших студенческих педотрядов России, поэтому родители могут быть спокойны за комфорт и безопасность своих детей.

В их арсенале множество занятий и творческих мастер-классов, викторин, интересных конкурсов, программ и увлекательных квестов. Они точно знают, как заинтересовать детей. Отдых во время каникул в "Орленке" будет насыщенным, ярким и запоминающимся.

Немаловажно и то, что лагерь ­– это не только увлекательный досуг, а еще и пространство для социального развития и личностного роста ребенка, реализации его потенциала в кругу сверстников. В таких условиях дети учатся самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки, поскольку они оказываются в незнакомой обстановке, вдали от дома и родных на протяжении всего дня.

Вожатые лагеря / Фото: "Сосновый бор"

Сколько стоит путевка?

Стоимость путевки ­– 13 800 рублей.

Даты заезда: с 19 по 24 февраля 2024 года.

"Орленок" находится всего в 30 минутах езды от Барнаула. Чистый воздух, живописная природа, милые белочки, отдых от гаджетов и увлекательный досуг сделают каникулы вашего ребенка незабываемыми и придадут ему новых сил для продолжения учебного года.

Узнать подробнее и забронировать путевку можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48, а также на сайте.

Санаторий "Сосновый бор" / Фото предоставлено компанией

АО "Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Электронная почта Sales@sb22.ru

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