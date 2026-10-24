Общая продолжительность отдыха составит 126 дней

24 октября 2026, 16:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В 2026/27 учебном году каникулы у школьников 2–11‑х классов, которые учатся по четвертям, станут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости.

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул составит 126 дней — в прошлом учебном году этот показатель равнялся 127 дням. Минпросвещения предложило следующий график на 2026/27 учебный год:

осенние — с 26 октября по 3 ноября;

зимние — с 31 декабря по 10 января;

весенние — с 27 марта по 4 апреля;

летние — с 27 мая по 31 августа.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — они пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года. При этом школы не обязаны в точности следовать федеральному графику: образовательные организации вправе разрабатывать собственный календарный учебный план на основе рекомендованного, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.