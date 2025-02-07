Капитальный ремонт барнаульского аэродрома начнут в 2025 году
Реконструкция продлится до 2026 года
07 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
На 2025–2026 годы в Барнауле запланирована реконструкция аэродрома. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на портал госзакупок.
Согласно данным с сайта госзакупок, обследование площадки заказало ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект".
"31 января федеральное госпредприятие заключило договор с единственным поставщиком на геофизическое обследование четырех аэродромов методом георадарного зондирования для дальнейшего капитального ремонта объектов. Речь о площадках в Барнауле, Томске, Элисте и Липецке. Цена контракта превышает 2,1 млн рублей", – уточнили в информационном агентстве.
Исполнитель должен изучить взлетно-посадочную полосу, четыре рулежных дорожки и перрон. Их глубину он должен исследовать до естественного основания, выявить внутренние деструкции пустот и зон обводнения. Также предстоит обнаружить подземные пустоты, полости и возможные места просадок покрытия.
Сдать документацию с результатами работы необходимо до 31 октября 2025 года. На эти цели выделено 664,8 тысячи рублей. Реконструкцию аэродрома назначили на 2025–2026 годы.
16:48:03 07-02-2025
переносить надо, чинить дороже встанет
а если перенести в Павловск в поля а место старое отдать под застройку стройкомпаниям то это ооочень выгодно будет и можно будет доп процент брать на новый аэропорт с этих строителей а старые взлетные полосы оставить под проспект в новом квартале и под центральную площадь
19:40:44 07-02-2025
Гость (16:48:03 07-02-2025) переносить надо, чинить дороже встанета если перенести в...
Себя перенеси в то село, откуда приехал. И сиди там дальше.
23:41:19 07-02-2025
мне нужны прямые Загран рейсы отсюда, это останется?
09:40:48 12-02-2025
все равно летать некуда, поэтому можно и полосу поремонтировать