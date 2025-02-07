Капитальный ремонт барнаульского аэродрома начнут в 2025 году

Реконструкция продлится до 2026 года

07 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

На 2025–2026 годы в Барнауле запланирована реконструкция аэродрома. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно данным с сайта госзакупок, обследование площадки заказало ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект".

"31 января федеральное госпредприятие заключило договор с единственным поставщиком на геофизическое обследование четырех аэродромов методом георадарного зондирования для дальнейшего капитального ремонта объектов. Речь о площадках в Барнауле, Томске, Элисте и Липецке. Цена контракта превышает 2,1 млн рублей", – уточнили в информационном агентстве.

Исполнитель должен изучить взлетно-посадочную полосу, четыре рулежных дорожки и перрон. Их глубину он должен исследовать до естественного основания, выявить внутренние деструкции пустот и зон обводнения. Также предстоит обнаружить подземные пустоты, полости и возможные места просадок покрытия.

Сдать документацию с результатами работы необходимо до 31 октября 2025 года. На эти цели выделено 664,8 тысячи рублей. Реконструкцию аэродрома назначили на 2025–2026 годы.