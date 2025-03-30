Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами рассказал подробности происшествия

По его словам, он неоднократно просил владельцев судна провести техническую инспекцию

30 марта 2025, 09:51, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash

Капитан затонувшего близ побережья Египта судна "Синдбад" рассказал, что покинул батискаф последним. По его собственным словам, он лично помог многим пассажирам. Об этом сообщает газета Al-Masry al-Youm.

"Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость при этом была нулевой", – рассказал он.

Судоводитель отметил, что вода попала в плавсредство еще до отхода от платформы. Его адвокат утверждает, что моряк обращался к владельцам батискафа с просьбами провести техническую проверку судна, но его обращения компания игнорировала.

Напомним, что на судне, затонувшем 27 марта во время подводной экскурсии у кораллового рифа, находились 45 граждан России. Шестеро из них, в том числе двое детей, погибли. Ранее СМИ сообщили, что власти уже готовят процесс репатриации тел россиян.