Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами рассказал подробности происшествия
По его словам, он неоднократно просил владельцев судна провести техническую инспекцию
30 марта 2025, 09:51, ИА Амител
Капитан затонувшего близ побережья Египта судна "Синдбад" рассказал, что покинул батискаф последним. По его собственным словам, он лично помог многим пассажирам. Об этом сообщает газета Al-Masry al-Youm.
"Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость при этом была нулевой", – рассказал он.
Судоводитель отметил, что вода попала в плавсредство еще до отхода от платформы. Его адвокат утверждает, что моряк обращался к владельцам батискафа с просьбами провести техническую проверку судна, но его обращения компания игнорировала.
Напомним, что на судне, затонувшем 27 марта во время подводной экскурсии у кораллового рифа, находились 45 граждан России. Шестеро из них, в том числе двое детей, погибли. Ранее СМИ сообщили, что власти уже готовят процесс репатриации тел россиян.
10:30:32 30-03-2025
Не правы всегда капитаны
Во всём виноват капитан ...
21:00:32 30-03-2025
почему эта собака живая а его пассажиры погибли, детишки? этот то пес почему жив?!
21:46:53 30-03-2025
Гость (21:00:32 30-03-2025) почему эта собака живая а его пассажиры погибли, детишки? эт... Валерьянки попей.
10:43:05 31-03-2025
Действительно! Как он мог последним покинуть батискаф и остаться живым, а люди погибли! Врет!