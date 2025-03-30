НОВОСТИПроисшествия

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами рассказал подробности происшествия

По его словам, он неоднократно просил владельцев судна провести техническую инспекцию

30 марта 2025, 09:51, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash
Египет / Flying Carpet / Unsplash

Капитан затонувшего близ побережья Египта судна "Синдбад" рассказал, что покинул батискаф последним. По его собственным словам, он лично помог многим пассажирам. Об этом сообщает газета Al-Masry al-Youm.

"Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость при этом была нулевой", – рассказал он.

Судоводитель отметил, что вода попала в плавсредство еще до отхода от платформы. Его адвокат утверждает, что моряк обращался к владельцам батискафа с просьбами провести техническую проверку судна, но его обращения компания игнорировала.

Напомним, что на судне, затонувшем 27 марта во время подводной экскурсии у кораллового рифа, находились 45 граждан России. Шестеро из них, в том числе двое детей, погибли. Ранее СМИ сообщили, что власти уже готовят процесс репатриации тел россиян.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:30:32 30-03-2025

Не правы всегда капитаны
Во всём виноват капитан ...

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Гость

21:00:32 30-03-2025

почему эта собака живая а его пассажиры погибли, детишки? этот то пес почему жив?!

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Кхм...

21:46:53 30-03-2025

Гость (21:00:32 30-03-2025) почему эта собака живая а его пассажиры погибли, детишки? эт... Валерьянки попей.

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Гость

10:43:05 31-03-2025

Действительно! Как он мог последним покинуть батискаф и остаться живым, а люди погибли! Врет!

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