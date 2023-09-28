Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта
28 сентября 2023, 21:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. Об этом сообщает РИА Новости.
"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", – заявил он.По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта. Он также поддержал "формулу мира" Зеленского и повторил обещание поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется.
21:45:32 28-09-2023
вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает что то постоянно такое, коричнево- склизкое, к весне аж до дырки поднимается. А это вон оно как оказывается че, это столптенберг!
12:17:50 29-09-2023
Гость (21:45:32 28-09-2023) вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает... это стултенберг что сути не меняет)
15:16:15 29-09-2023
Гость (21:45:32 28-09-2023) вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает... не, это Обама же...и в подъездах тоже он Гордишься величем кучи овна?
06:13:36 29-09-2023
Теперь стало всё понятно
08:24:43 29-09-2023
Как только произойдёт оккупация,требование по поддержки Украины отпадёт и натовцы перестанут любить украинцев.