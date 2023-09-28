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Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта

28 сентября 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", – заявил он.По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта. Он также поддержал "формулу мира" Зеленского и повторил обещание поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется.

Политика украина нато

Комментарии 5

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Гость

21:45:32 28-09-2023

вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает что то постоянно такое, коричнево- склизкое, к весне аж до дырки поднимается. А это вон оно как оказывается че, это столптенберг!

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гостьт

12:17:50 29-09-2023

Гость (21:45:32 28-09-2023) вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает... это стултенберг что сути не меняет)

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Гость

15:16:15 29-09-2023

Гость (21:45:32 28-09-2023) вот у меня зимой в гнилом деревянном сортире снизу намерзает... не, это Обама же...и в подъездах тоже он Гордишься величем кучи овна?

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Гость

06:13:36 29-09-2023

Теперь стало всё понятно

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Гость

08:24:43 29-09-2023

Как только произойдёт оккупация,требование по поддержки Украины отпадёт и натовцы перестанут любить украинцев.

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