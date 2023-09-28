Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта

28 сентября 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", – заявил он.По его словам, "чем сильнее" становится Киев, тем ближе окончание военного конфликта. Он также поддержал "формулу мира" Зеленского и повторил обещание поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется.