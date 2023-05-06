Капустный хлеб VS чиабатта. Алтайские рестораны переходят на местные продукты

В заведениях общественного питания Алтайского края может стать больше местных, но малоизвестных блюд

06 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Модные тенденции есть везде. И в общепите тоже. Вслед за масштабными изменениями бизнес-процессов в 2022-м, в российских ресторанах стали активнее меняться и кулинарные предложения. Сейчас, по словам экспертов, тренд на аутентичную кухню, который начался ещё несколько лет назад, стал активнее покорять регионы и вот добрался до Алтая.

Так, на днях в Белокурихе прошло обучение для специалистов сферы общественного питания “Школа гастрономического бизнеса”. В течение двух дней ведущие эксперты Сибири – рестораторы, отельеры, маркетологи и другие представители сферы – рассказывали о том, с помощью чего можно развивать бизнес этого направления и становиться уникальными.

Как рассказал радиостанции Business FM Барнаул вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири, шеф-повар Николай Ильин, главный посыл обучения состоял в том, чтобы предприниматели развивали региональную кухню, использовали местные продукты и рецепты.

Команда “Школы гастробизнеса” уже несколько лет активно занимается популяризацией местной кухни, будь то Алтайский край, Республика Тыва, Новосибирская или Архангельская область. По словам Николая Ильина, каждый регион характерен своими вкусами, своим уникальным продуктом и традициями. Цель школы – найти и адаптировать в местных рецептах уникальные "фишки", процессы, продукты и продемонстрировать их людям.

“У нас огромное количество ресторанов различной кухни, а именно родную свою кухню мы практически не продвигаем. Люди хотят пробовать родную еду. И это правильно. Как можно приезжать в Белокуриху и есть пиццу, например? Пиццу надо есть в Италии, где она, собственно, и готовится”, – рассказал Николай Ильин.

Команда сибирских экспертов “Школу гастрономического бизнеса” проводит в разных городах. Перед поездкой в конкретный населённый пункт они проводят анализ, опрашивают жителей, чтобы выявить местные блюда, а уже на примере наиболее интересных проводят гастрономические мастер-классы. В этот раз в Белокурихе рестораторов и поваров учили готовить салат из папоротника и косули, суп с черемшой и птицей и капустный хлеб.

По словам новосибирского эксперта в управлении ресторанным бизнесом Евгении Вторушиной, Сибирь богата разнообразием местной кухни. Развитие этого направления, позволит увеличить интерес и поток клиентов в заведения. Это касается не только туристов, но и местных жителей.

"Рестораторы из столичных городов сильно удивляются, что у нас продукты почти все местного производства. Куры, утки, кролики, грибы – всё то, что используется в общественном питании. Нам не нужно откуда-то везти, у нас всё своё и нужно научиться это использовать", – рассказала Евгения Вторушина.

Следующая “Школа гастрономического бизнеса” в Алтайском крае пройдёт в середине мая в Яровом. Там эксперты покажут уже новые блюда, характерные для степной территории. Возможно, благодаря таким мастер-классам в нашем регионе капустный хлеб скоро вытеснит, а салат из папоротника и косули станет конкурентом суши и пицце.