Карантин из-за птичьего гриппа ввели на российской птицефабрике

Опасной зоной считается территория в пять километров от предприятия

11 февраля 2024, 09:20, ИА Амител

Курица / Фото: pxhere.com/ru/photo/68508

На птицефабрике в Сахалинской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном местными властями, сказано, что срок карантина составляет 21 день с момента убоя последней птицы. Также власти пояснили, что здесь выявлен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц.

Эпизоотическим очагом является территория птицефабрики "Островная", а опасной зоной – площадь в пять километров вокруг нее.

Птиц и продукцию, произведенную на фабрике, согласно постановлению, нужно изъять. Также изъятие птиц произведут в опасной зоне.