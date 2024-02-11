Карантин из-за птичьего гриппа ввели на российской птицефабрике
Опасной зоной считается территория в пять километров от предприятия
11 февраля 2024, 09:20, ИА Амител
Курица / Фото: pxhere.com/ru/photo/68508
На птицефабрике в Сахалинской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС.
В документе, опубликованном местными властями, сказано, что срок карантина составляет 21 день с момента убоя последней птицы. Также власти пояснили, что здесь выявлен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц.
Эпизоотическим очагом является территория птицефабрики "Островная", а опасной зоной – площадь в пять километров вокруг нее.
Птиц и продукцию, произведенную на фабрике, согласно постановлению, нужно изъять. Также изъятие птиц произведут в опасной зоне.
11:16:26 11-02-2024
вот пожалуйста, результат гигантомании, когда вместо того, чтобы создавать условия для личных подсобных хозяйств, например, обеспечить дешевым кормом, чтобы частники держали птичники небольшие, создают гигантские птицефабрики, убивают безбожно сотни тысяч кур, страна без яиц. Хрущёва на вас нет. Ведь проходили эти уроки в советской истории, сколько можно наступать на те же грабли?