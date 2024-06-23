Карасин: нужно привыкнуть существовать в мире дел, а не заявлений

Так сенатор прокомментировал слова главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона

23 июня 2024, 19:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений тех или иных государств. Так в беседе с "Лентой.ru" он прокомментировал слова главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона о стратегическом партнерстве с Вашингтоном через день после визита Владимира Путина.

"Реальные дела как бы понятны, они все показывают. А то, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно", – сказал Карасин.

До этого министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон "стратегическим партнером" и поддерживает его сотрудничество с другими странами.