Кардиолог раскрыла опасные признаки высокого давления у здоровых людей

Cпециалист посоветовала ограничить употребление соли, сахара и животных жиров

23 февраля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-кардиолог и терапевт медицинского сервиса "СберЗдоровье" Ольга Фролова раскрыла опасные признаки высокого артериального давления у здоровых людей. Соответствующими комментариями она поделилась с "Секретом фирмы".

В первую очередь эксперт рассказала, что при гипертензии люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль. Помимо этого, распространёнными симптомами при повышенном давлении могут быть покраснение лица и ощущение мушек перед глазами.

По словам Фроловой, уменьшить риск развития гипертонии поможет правильное питание. Так, специалист посоветовала ограничить употребление соли, сахара и животных жиров. Кроме того, доктор порекомендовала избегать курения и употребления алкоголя.

"Регулярное измерение давления позволяет исключить в молодом возрасте вторичную гипертонию, когда есть определённая причина, вызывающая скачки давления. Такое состояние требует диагностического поиска, поэтому если вы в молодом возрасте зафиксировали высокие цифры давления, то есть выше 140 на 90 мм ртутного столба, то очень важно своевременно обратиться к врачу", – заключила медик.