Карловы Вары могут закрыться из-за оттока российских туристов

Туристы из Западной Европы посещают курорт, но тратят мало денег

12 февраля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Чешский курорт Карловы Вары находится под угрозой закрытия из-за оттока российских туристов. Об этом сообщает портал Aktualne.

"Я бы не связывала это только с отъездом россиян, но с оттоком SPA-клиентов. Если мы не найдём новую [клиентуру], то спа-индустрия как таковая полностью умрёт. Были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих к ним на лечение", – сказала мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова.

Она добавила, что туристы из Западной Европы также приезжают на курорт, однако они тратят гораздо меньше денег, чем россияне.