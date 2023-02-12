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Карловы Вары могут закрыться из-за оттока российских туристов

Туристы из Западной Европы посещают курорт, но тратят мало денег

12 февраля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Чешский курорт Карловы Вары находится под угрозой закрытия из-за оттока российских туристов. Об этом сообщает портал Aktualne.

"Я бы не связывала это только с отъездом россиян, но с оттоком SPA-клиентов. Если мы не найдём новую [клиентуру], то спа-индустрия как таковая полностью умрёт. Были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих к ним на лечение", – сказала мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова.

Она добавила, что туристы из Западной Европы также приезжают на курорт, однако они тратят гораздо меньше денег, чем россияне.

Комментарии 16

  • Солнце перестанет сходить по утрам и зима сменяться весной, если руссо-туристо перестанут обсцыкать углы Карловых Вар.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть закрывают! Своими Варами обойдёмся! Импортозамещение никто не отменял...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • В своё время болгары гордо отказались от строительства газопровода из России на своей территории.Сделали они это по решительному настоянию американца джона маккейна,то есть строго в рамках свободы и демократии.И также в рамках независимости.Сейчас Болгария получает российский газ через горячо любимых друзей из Турции,изрядно им доплачивая.А американец маккейн лежит под землёй,уже пятый год как закопаный.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Это хорошо. Пускай.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Загнись европа....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Самая русофобская страна Чехия ,ну и тьфу на них ,загибайся они…
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "руссо-туристо перестанут обсцыкать углы" --- Гость, соскучился по углам? Ссать некуда?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • теперь россияне будут принимать спа-процедуры на фестивале романо-мамонтовского вареника
    13 февраля, Гость   Ответить
  • бедные-бедные русские туристы.. прозябать им теперь в бедной России...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • свои бабки не смогут туда вывозить, будут тратить в России и плакать
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Туристы с бабками уже там. Остались те, кому туда или вывезти нечего, или запрещено
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "Туристы с бабками уже там" --- Гость, много ты понимаешь. У нас, к примеру, есть деньги. Но тратить их в странах с нацистскими настроениями нет никакого желания.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Того же мнения.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, трать на ЮБК или курортах Краснодарского края. Там родные соотечественники обдерут как липку, получишь несказанное наслаждение,
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на море Лаптевых твоё импортозамещение.
    13 февраля, Гость   Ответить
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