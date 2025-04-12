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В парк "Изумрудный" вернулись карпы после зимовки

Посетители парка под аплодисменты наблюдали, как рыб выпускают в пруд

12 апреля 2025, 18:33, ИА Амител

Выпуск карпов в пруд парка "Изумрудный" / Кадр из видео: Владислав Вакаев
Выпуск карпов в пруд парка "Изумрудный" / Кадр из видео: Владислав Вакаев

Карпы барнаульского парка "Изумрудный" вернулись в пруд, сообщил руководитель парка Владислав Вакаев.

"Карпы парка "Изумрудный" вернулись после зимовки. Добро пожаловать домой!" – написал он в телеграм-канале.

Также Вакаев опубликовал видео, на котором работник "Изумрудного" выпускает рыб в водоем под радостные детские крики и аплодисменты.

Карпы пережидали зиму в Калманском районе. Ранее управляющий показывал, как зимовали рыбы в специально созданных для них условиях. 

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 6

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Гость

18:57:26 12-04-2025

Сдурели, что ли? Там грязюка такая, хлам плавает, который "благодарные" посетители в воду накидали, листва прошлогодняя, да и лед еще на половине озера вчера стоял. Бедные рыбы!

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Гость

19:43:44 12-04-2025

Хорошая новость

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гость

23:00:34 12-04-2025

Где они там разместятся? Это же уму непостижимо. КУДА СТОЛЬКО КАРПОВ то выпустили? Аж три штуки.

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Musik

10:30:54 13-04-2025

гость (23:00:34 12-04-2025) Где они там разместятся? Это же уму непостижимо. КУДА СТОЛЬК... Придется лишних того.

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....

09:20:34 13-04-2025

Остальные где?

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гость

13:40:27 13-04-2025

.... (09:20:34 13-04-2025) Остальные где? ... Из Калманки не довезли

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