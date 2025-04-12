В парк "Изумрудный" вернулись карпы после зимовки

Посетители парка под аплодисменты наблюдали, как рыб выпускают в пруд

12 апреля 2025, 18:33, ИА Амител

Выпуск карпов в пруд парка "Изумрудный" / Кадр из видео: Владислав Вакаев

Карпы барнаульского парка "Изумрудный" вернулись в пруд, сообщил руководитель парка Владислав Вакаев.

"Карпы парка "Изумрудный" вернулись после зимовки. Добро пожаловать домой!" – написал он в телеграм-канале.

Также Вакаев опубликовал видео, на котором работник "Изумрудного" выпускает рыб в водоем под радостные детские крики и аплодисменты.

Карпы пережидали зиму в Калманском районе. Ранее управляющий показывал, как зимовали рыбы в специально созданных для них условиях.