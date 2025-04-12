В парк "Изумрудный" вернулись карпы после зимовки
Посетители парка под аплодисменты наблюдали, как рыб выпускают в пруд
12 апреля 2025, 18:33, ИА Амител
Выпуск карпов в пруд парка "Изумрудный" / Кадр из видео: Владислав Вакаев
Карпы барнаульского парка "Изумрудный" вернулись в пруд, сообщил руководитель парка Владислав Вакаев.
"Карпы парка "Изумрудный" вернулись после зимовки. Добро пожаловать домой!" – написал он в телеграм-канале.
Также Вакаев опубликовал видео, на котором работник "Изумрудного" выпускает рыб в водоем под радостные детские крики и аплодисменты.
Карпы пережидали зиму в Калманском районе. Ранее управляющий показывал, как зимовали рыбы в специально созданных для них условиях.
18:57:26 12-04-2025
Сдурели, что ли? Там грязюка такая, хлам плавает, который "благодарные" посетители в воду накидали, листва прошлогодняя, да и лед еще на половине озера вчера стоял. Бедные рыбы!
19:43:44 12-04-2025
Хорошая новость
23:00:34 12-04-2025
Где они там разместятся? Это же уму непостижимо. КУДА СТОЛЬКО КАРПОВ то выпустили? Аж три штуки.
10:30:54 13-04-2025
гость (23:00:34 12-04-2025) Где они там разместятся? Это же уму непостижимо. КУДА СТОЛЬК... Придется лишних того.
09:20:34 13-04-2025
Остальные где?
13:40:27 13-04-2025
.... (09:20:34 13-04-2025) Остальные где? ... Из Калманки не довезли