Карта на память. В Барнауле нет ни одной даже малюсенькой пробки утром 1 января

Все дороги свободны, можно ехать спокойно куда угодно

01 января 2025, 09:00, ИА Амител

В Барнауле дорожная обстановка утром 1 января оценивается на 0 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс Пробки".

Такую ситуацию можно увидеть, наверное, лишь один раз в год – только в первый день каждого нового года. Обычно к этому времени пробки оцениваются на 7-8 баллов, но сейчас жители города отдыхают после праздничной ночи.