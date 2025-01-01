Карта на память. В Барнауле нет ни одной даже малюсенькой пробки утром 1 января
Все дороги свободны, можно ехать спокойно куда угодно
01 января 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле дорожная обстановка утром 1 января оценивается на 0 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс Пробки".
Такую ситуацию можно увидеть, наверное, лишь один раз в год – только в первый день каждого нового года. Обычно к этому времени пробки оцениваются на 7-8 баллов, но сейчас жители города отдыхают после праздничной ночи.
10:14:42 01-01-2025
Над городком стоит туман алкогольного перегара.
20:06:16 01-01-2025
Т.е. как это с утра нет пробок? Куда смотрят власти?
00:09:53 02-01-2025
И ни одного автобуса, ни одной маршрутки, только трамваи работают!
00:11:43 02-01-2025
голыми руками бери, поголовно все пьяные