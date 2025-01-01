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Карта на память. В Барнауле нет ни одной даже малюсенькой пробки утром 1 января

Все дороги свободны, можно ехать спокойно куда угодно

01 января 2025, 09:00, ИА Амител

В Барнауле дорожная обстановка утром 1 января оценивается на 0 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс Пробки".

Такую ситуацию можно увидеть, наверное, лишь один раз в год – только в первый день каждого нового года. Обычно к этому времени пробки оцениваются на 7-8 баллов, но сейчас жители города отдыхают после праздничной ночи.

Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 4

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Musik

10:14:42 01-01-2025

Над городком стоит туман алкогольного перегара.

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Гость

20:06:16 01-01-2025

Т.е. как это с утра нет пробок? Куда смотрят власти?

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Людмила

00:09:53 02-01-2025

И ни одного автобуса, ни одной маршрутки, только трамваи работают!

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Гость

00:11:43 02-01-2025

голыми руками бери, поголовно все пьяные

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