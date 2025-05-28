Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине
Он отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно
28 мая 2025, 21:59, ИА Амител
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на поставки ракет Taurus киевскому режиму. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать", – сказал Картаполов.
Глава комитета Госдумы при этом отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно, поэтому вместо поставок Taurus они заявили, что будут помогать производить ракеты на территории Украины.
00:26:24 29-05-2025
Интересно, почему везде пишут жёстко только на немецкие ракеты? А остальным что? Или по порядку? Разве что именно немцам старые должки можно много и долго отдавать
09:10:41 29-05-2025
Что, прям Берлин бомбить будут?
Или как обычно выразят обеспокоенность, что поставки ракет могут ухудшить переговорный фон?
Ах, баюс, баюс.
12:35:31 29-05-2025
Вряд ли они в это поверят, пока ничего такого не случилось на Украине. Ощущение, что над объяснением, что мы ничего такого, что можем, на Украине не применяем, потому что мы добрые, уже все ржут. Там скорее всего уверены, что не применяется, потому что нечего
12:58:14 29-05-2025
Ой боюсь....мы уже этих жестких ответов насмотрелись....