Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине

Он отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно

28 мая 2025, 21:59, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдет на поставки ракет Taurus киевскому режиму. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать", – сказал Картаполов.

Глава комитета Госдумы при этом отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно, поэтому вместо поставок Taurus они заявили, что будут помогать производить ракеты на территории Украины.