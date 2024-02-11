Картину Клода Моне облили супом
Активисты заявили, что их движение хотело "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе"
11 февраля 2024, 12:50, ИА Амител
Ложка густого супа / Фото: pxhere.com
Картину Клода Моне "Весна" обили супом в лионском музее. Об этом сообщает Progrès.
Полотно было защищено стеклом, поэтому не пострадало. Ответственность на себя взяли активисты движения "Продовольственный ответ".
Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?"
Представители заявили, что их движение хочет "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".
15:46:28 11-02-2024
весеннее обострение у психических.
21:15:56 11-02-2024
Очень хочется этих идиотов и идиоток мордой повозить от души по разлитому супу. И полы помыть их курточками.
09:53:36 12-02-2024
Ни черта вы не понимаете), обливать картины супом могут только в развитых демократиях, а они развитыя и передовыя)