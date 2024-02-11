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Картину Клода Моне облили супом

Активисты заявили, что их движение хотело "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе"

11 февраля 2024, 12:50, ИА Амител

Ложка густого супа / Фото: pxhere.com
Ложка густого супа / Фото: pxhere.com

Картину Клода Моне "Весна" обили супом в лионском музее. Об этом сообщает Progrès.

Полотно было защищено стеклом, поэтому не пострадало. Ответственность на себя взяли активисты движения "Продовольственный ответ".

Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?"

Представители заявили, что их движение хочет "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".

музей

Комментарии 3

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Элен без ребят

15:46:28 11-02-2024

весеннее обострение у психических.

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Гость

21:15:56 11-02-2024

Очень хочется этих идиотов и идиоток мордой повозить от души по разлитому супу. И полы помыть их курточками.

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гость

09:53:36 12-02-2024

Ни черта вы не понимаете), обливать картины супом могут только в развитых демократиях, а они развитыя и передовыя)

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