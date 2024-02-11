Картину Клода Моне облили супом

Активисты заявили, что их движение хотело "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе"

11 февраля 2024, 12:50, ИА Амител

Ложка густого супа / Фото: pxhere.com

Картину Клода Моне "Весна" обили супом в лионском музее. Об этом сообщает Progrès.

Полотно было защищено стеклом, поэтому не пострадало. Ответственность на себя взяли активисты движения "Продовольственный ответ".

Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?"

Представители заявили, что их движение хочет "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".