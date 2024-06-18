Картины, меняющие жизнь. Как алтайская художница делает мандалы на удачу и любовь?

Елена Карлова создает уникальные сакральные картины, которые делают жизнь человека лучше

18 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KYFWk

Елена Карлова / Фото из архива художницы

Алтайская художница Елена Карлова создает сакральные картины, помогающие обрести здоровье, любовь, удачу, материальные блага и гармонию в отношениях с собой и миром. Как работают вместе цвета и геометрия? Об этом рассказала сама художница.

Сила искусства

"Я создаю картины-символы, которые помогают людям раскрыть таланты, расширить возможности, создать новую счастливую реальность. Сакральная геометрия работает на наше бессознательное, на построение новых нейронных связей, на активацию древних знаний, которые заложены в каждом из нас на ДНК-уровне. Человеку надо всего лишь всматриваться в матрицу, и в этот момент уже идет рассоединение с прошлым, со страхами и негативом", – говорит Елена Карлова.

По ее словам, мандала запускает циркуляцию энергии, очищает пространство от негативных вибраций и поднимает частоты, на которых живет человек. Они-то и являются главной причиной положительных изменений в жизни.

Картины по запросу

Елена Карлова отмечает, что энергокартина может отвечать различным запросам: на создание бизнеса, раскрытие способностей, на привлечение удачи или гармонизацию поля, отношений в семье, на здоровье или привлечение любви. Как узнать свою мандалу? По отклику души. Когда вы всматриваетесь в картину и ощущаете трепет, вас притягивает узор, цвета – значит, она будет наполнять вас энергией.

Елена Карлова / Фото из архива художницы

Индивидуальная картина на заказ будет воздействовать лучше, ведь ее создадут специально для вас и ваших запросов. Увидеть уже готовые работы художницы можно в галерее Елены Карловой в "Книжном мире" (пр. Социалистический, 117а, работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, вход бесплатный).

Школа изменений

Елена Карлова руководит онлайн-школой, в которой делится знаниями, обучает созданию и рисованию энергетически заряженных полотен. И получить эти знания может любой желающий абсолютно бесплатно.

"Мой опыт и старания дали возможность не только мне самой стать более счастливой и успешной, но и моим прилежным студентам. Я вижу, насколько мой труд реализован через других людей", – добавила Карлова.Старт ближайшего обучения – 1 июля 2024 года. Оно будет проходить в группе: записывайтесь прямо сейчас. Рисовать мандалу можно в любое время, рядом всегда будут кураторы школы и более 1000 единомышленников. Вступайте в группу студентов онлайн-студии и начинайте бесплатное обучение. Онлайн-школа Елены Карловой

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