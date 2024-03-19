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Карты "Мир" перестанут работать в большинстве банкоматов Армении

Основные операции смогут совершать клиенты только одного банка

19 марта 2024, 12:45, ИА Амител

Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/571812
Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/571812

С 30 марта в Армении перестанет работать большинство карт "Мир". Об этом сообщает РБК.

"Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что исключением станут только карты банка "ВТБ Армения". Его клиенты смогут совершать все основные операции по счетам в банкоматах.

Национальная платежная система "Мир" попала под очередной пакет санкций, оглашенный в феврале. В НСПК заявили о том, что вопрос работы с картами этой системы решают иностранные банки. Со стороны "Мира" никаких ограничений нет.

банки

Комментарии 7

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Гость

12:45:45 19-03-2024

Туда много убежало

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Гость

12:49:22 19-03-2024

Симонянам с петросянами вольную подписать.

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Гость

12:57:54 19-03-2024

А можно сделать так, чтобы в России перестало работать большинство армян без единственного Российского гражданства?

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Гость

13:44:36 19-03-2024

Гость (12:57:54 19-03-2024) А можно сделать так, чтобы в России перестало работать больш... Красиво. Но есть ведь и хорошие армяне, которые если выберут только российское гражданство, не смогут там правильно голосовать. Как их отделить

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Чучмек

14:08:17 19-03-2024

Судя по происходящему, сама Армения в качестве суверенного государства доживает последние дни

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Гость

15:03:27 19-03-2024

Не мешало бы запретить вообще двойное гражданство.

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Гость

16:27:53 19-03-2024

Вот пишут;"попал под санкции".Тот и тот.А кто же составляет списки?Что за люди,где их фамилии?Что за таинственность в свободном,открытом и демократическом мире?Что это за коллектив составителей?Что за имяреки с такими полномочиями?

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